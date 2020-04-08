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診所頻反應叫不到羥氯奎寧 食藥署澄清

中央社 / 台北8日電

老藥「羥氯奎寧」可望治療武漢肺炎，許多診所希望開給疑似患者使用，卻叫不到貨。食藥署今天表示，目前診所若收治疑似患者，應轉診至採檢醫院，若堅持叫貨需說明原因。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，找出可用的藥物成為首要之急，目前除了已經展開臨床試驗的準新藥成份「瑞德西韋」，也有一款治療風濕免疫疾病的老藥「羥氯奎寧」可望治療武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心已將其列入武漢肺炎治療指引。

近日媒體報導，有診所反映食藥署僅開放「羥氯奎寧」供貨醫學中心，禁止出貨給診所，抨擊食藥署是防囤藥防過頭。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿澄清此事，食藥署藥品組科長張連成表示，食藥署目前並未管制國內羥氯奎寧供應，也沒有禁止出貨到診所。

他解釋，為避免疫情期間發生藥品囤貨、供貨不均狀況，食藥署3月17日訂定「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間藥品供應管理原則」，限制醫療院所只能按前1年的月平均量叫貨量來進貨，酌情最多增加1成。

張連成說，近來的確有非專科、過去沒有使用過羥氯奎寧的診所想要叫貨，自然沒有月平均量可供評估，雖然並未禁止叫貨，但需比照同等級醫療院所的訂貨量並填具訂貨申請表，向食藥署說明進藥理由。

根據了解，這些診所之所以想進貨羥氯奎寧，主要是希望遇上疑似個案時，可先進行預防性投藥。

張連成指出，目前指揮中心沒有這樣的治療指引，凡是確診病人皆須住院接受隔離治療，並非由診所診治，診所收治到疑似個案時也應依防疫措施通報，並配合指示轉診。

張連成也強調，食藥署持續和國內相關藥商召開溝通會議，盼持續提高國內羥氯奎寧產能，因應疫情所需，也呼籲醫療機構、藥局及藥商，切勿不當囤積藥品。

食藥署 肺炎 疫情

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