影／弱勢勞工無收入 民團呼籲政府租金補貼紓困

新冠肺炎疫情延燒，無薪假人數也持續增加，OURs都市改革組織等公民團體今天上午在立法院召開記者會，針對弱勢勞工被迫放無薪假沒有收入，連房租都付不出，呼籲政府應針對疫情期間被解僱、減班減薪的勞工，給予「緊急租金補貼」。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，現在減班減薪事業單位及人數，到3月已激增至308家、7916人，受疫情衝擊影響的受薪階級，又以租屋族尤為艱困，因房租為固定支出，受減班減薪影響的民眾勢必得節衣縮食擠壓其餘生活開支，有些人甚至面臨付不出房租須搬離而無處安居之困境。