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影／弱勢勞工無收入 民團呼籲政府租金補貼紓困

攝影中心 / 記者杜建重/即時報導
台灣勞工陣線秘書長孫友聯（右）表示，受疫情衝擊影響的受薪階級，又以租屋族尤為艱困，有些人甚至面臨付不出房租須搬離而無處安居之困境。記者杜建重／攝影
台灣勞工陣線秘書長孫友聯（右）表示，受疫情衝擊影響的受薪階級，又以租屋族尤為艱困，有些人甚至面臨付不出房租須搬離而無處安居之困境。記者杜建重／攝影

新冠肺炎疫情延燒，無薪假人數也持續增加，OURs都市改革組織等公民團體今天上午在立法院召開記者會，針對弱勢勞工被迫放無薪假沒有收入，連房租都付不出，呼籲政府應針對疫情期間被解僱、減班減薪的勞工，給予「緊急租金補貼」。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，現在減班減薪事業單位及人數，到3月已激增至308家、7916人，受疫情衝擊影響的受薪階級，又以租屋族尤為艱困，因房租為固定支出，受減班減薪影響的民眾勢必得節衣縮食擠壓其餘生活開支，有些人甚至面臨付不出房租須搬離而無處安居之困境。

公民團體建議「租金緊急補貼方案」適用對象應擴增至未領取相關租金補貼者，對象以符合勞動部安心就業計畫的受減班休息影響者，或2020年1月15日之後領取失業補助者為主。

新冠肺炎疫情延燒，無薪假人數持續增加，OURs都市改革組織等公民團體今天上午在立法院召開記者會，呼籲政府應針對疫情期間被解僱、減班減薪勞工，給予「緊急租金補貼」。記者杜建重／攝影
新冠肺炎疫情延燒，無薪假人數持續增加，OURs都市改革組織等公民團體今天上午在立法院召開記者會，呼籲政府應針對疫情期間被解僱、減班減薪勞工，給予「緊急租金補貼」。記者杜建重／攝影
新冠肺炎疫情延燒，無薪假人數也持續增加，公民團體上午舉行記者會，呼籲政府應針對疫情期間被解僱、減班減薪勞工，給予「緊急租金補貼」。記者杜建重／攝影
新冠肺炎疫情延燒，無薪假人數也持續增加，公民團體上午舉行記者會，呼籲政府應針對疫情期間被解僱、減班減薪勞工，給予「緊急租金補貼」。記者杜建重／攝影

疫情 租金補貼 公民團體

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