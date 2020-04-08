超狂！六福萬怡+理想大地或關西六福莊 3天2夜7,999元

新冠肺炎疫情下，飯店紛紛聯盟、降價搶商機，六福旅遊集團首次跨飯店聯手，第一波與花蓮理想大地渡假飯店合作，即日起至6月30日推出「2020住萬怡度假期住房專案」，第一晚先雙人入住台北六福萬怡酒店豪華客房，再享美味早餐，第二晚可選擇集團旗下的台北六福萬怡酒店、六福居、關西六福莊，還有花蓮理想大地渡假飯店，合作優惠更吸睛，純台北3天2夜4,999元起，或是先來趟台北都會輕旅行，再享新竹關西生態之旅，或花蓮慢活旅行，雙城旅遊只要7,999元。

這項專案從台北出發，可選擇2個晚上都在台北度過，平假日不限，第一晚先入住台北六福萬怡酒店豪華客房一晚後，可直接續住第二晚，皆含有美味早餐，雙人優惠價格5,999元。

若想彈性調配入住日期，第二晚可選擇六福居都會景觀客房，雙人價4,999元。

若第二晚選擇前往新竹關西或花蓮度假，皆須平日入住，超值雙人價格7,999元，優惠折扣2.6折起；可選擇雙人入住關西六福莊剛果藍天客房一晚，另含早餐2客、六福村主題遊樂園入園手環2位，第3、4位入住免費(不含專案內容)。若想體驗東部獨有山海風景、緩慢樂活的旅行時光，可入住花蓮理想大地渡假飯店，除享有豪華客房一晚，另包含花蓮機場/火車站接駁、自助早餐2客、下午茶2客、應許運河遊艇導覽1次等。