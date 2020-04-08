社福團體捐款衰退3、4成 嘆未被政府納紓困對象

新冠肺炎疫情肆虐全球，不只百工百業蕭條，社福團體也備受衝擊，不少團體募款金額都比去年同期衰退約3到4成，感嘆政府只看到民間企業的艱困，忽視公益團體也在苦撐，若疫情持續未歇，服務量能勢必崩解，承接弱勢族群的社會安全網恐將出現破洞，呼籲政府下一波紓困對象納入社福團體。

華山基金會指出，華山基金會的募款9成來源是小額捐款，疫情爆發以來，第1季募款較往年同期衰退約3成5，不少個體戶捐款者打電話取消長期捐款，也有企業減少捐款金額。

華山在全台設有400個愛心天使站，針對3萬名弱勢或獨居長輩進行送餐、陪同就醫、修繕房舍等到宅服務，基金會說，目前僅嘉義大林、民雄、雲林莿桐站考量接觸傳染風險，暫停到宅服務，改為電話問安，其餘愛心站則正常運作，不過，若疫情延續半年以上，甚至超過1年，部分地區站點恐怕就得收起來。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，自去年底受選舉影響，家扶募款就短缺，原本看好農曆年前回暖，沒想到光1月就少了4400萬，2月募款衰退情況雖持平，但隨著3月疫情越發嚴峻，銳減幅度變大。她指出，當捐款上游的士農工商收入變少，社福團體一定連帶遭波及，短期或許還能吃老本，「長期下去，就會很慘！」

林秀鳳認為，公益組織本就屬於多重弱勢團體，政府卻只關注各行各業紓困，忽略了倚賴捐款的社福團體，在經濟危機下總是被優先犧牲。

林秀鳳提及，現在鼓勵線上、視訊學習，但弱勢學童礙於家裡沒網路、沒有網路吃到飽、電腦設備老舊等原因，遠端學習資源不足，為了不讓孩子學習中斷，家扶正在募資建構弱勢家庭的電腦及網路設備。

伊甸基金會副執行長何天元也說，伊甸募款比去年同期銳減4成，社團服務的都是無法獨立生存的老弱婦孺，疫情期間的安全防範與生活照顧更為重要，「我們服務不會停！」但為避免群聚，目前老人共餐、親子館先暫停。

何天元強調，民間企業營運困難、放無薪假，但部分經費來源靠募款的公益團體也受衝擊，像伊甸全台200個據點，光採購防疫設施設備就耗費上千萬，同時還要維持照顧品質，有形、無形壓力俱存，呼籲政府下一波紓困對象能納入社福團體。