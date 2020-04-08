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趁疫情沒人趕快做！桃機北跑道斥資5億提前至5月翻修

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
桃園機場北跑道預計5月起封閉。圖／桃園機場公司提供
桃園機場北跑道預計5月起封閉。圖／桃園機場公司提供

受到疫情影響，航班大量減少，桃機單日旅客數更跌破千人，創下啟用41年來新低。交通部長林佳龍日前受訪時說，桃園機場北跑道將趁機關閉，全天候施工。對此，桃機說，預計5至8月全面封閉，重新刨鋪道面。

桃機北跑道2015年12月完成整建，因為屬於瀝青鋪面柔性跑道，每五年需整修一次。桃機說，由於航班量、旅客數大量下滑，已請顧問公司重新檢視翻修計畫，近期將招標，預計提前至5月全面封閉，一路封到8月，花四個月時間重鋪道面。

桃機說，整修時會將3660公尺跑道道面，全部刨除約6公分深度後，重新鋪設。同時一併整修鄰近滑行道，總經費約5億元。

不過桃機說，考量疫情變化快速，此次施工將調整方式，將從兩端跑道頭開始施作，上千盞燈會先取下，工程會從兩端往跑道中央進行，待整修完後再將燈重新裝上，屆時若疫情趨緩，航班開始增加，僅中間線燈會受影響，可一邊整建一邊營運。

桃機 疫情

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