上班族常清喉嚨被當「肺炎」側目 求醫意外查出慢性病

南投縣一名45歲張姓男子因喉嚨常有異物感，覺得不舒服時就會清清喉嚨，而發出「喀喀喀」聲響，過去並未影響生活，但因新冠肺炎疫情嚴峻，近期只要發出聲響便引人側目，張為此就醫竟意外診出長期胃酸逆流而引發「慢性咽喉炎」。

南投基督教醫院指出，張男對於自己頻清喉嚨發出異聲，感到相當困擾，不僅在人多的地方，甚至公司會議上被關注，就連親朋好友都關心他是不是有上呼吸道感染症狀，憂心可能在不自覺中被感染肺炎，因此建議他一定要到醫院求診。

南基醫院耳鼻喉頭頸科醫師李尚儀說，張到院後表示其喉嚨常覺得癢癢的，感覺有點像「卡痰」，必須要清一清才能解決癢的問題，經咽喉視診與喉頭鏡檢查，並根據其喉部症狀，研判是長期胃酸逆流至喉嚨而引起的「慢性咽喉炎」。

李提到，因患者並沒有出現一般胃食道逆流症狀，而是出現異物感、喉嚨癢、乾咳，症狀與長期胃酸逆流造成的慢性咽喉發炎相符，若長期累積，未妥善治療恐釀食道、咽喉病變，近幾年就有不少名人因食道癌而相繼過世，因此不可輕忽。

南基醫院表示，張男經診治後，咽喉內的異物感明顯獲得改善，清喉嚨次數銳減，不太會「喀喀喀」的發出聲響，也就不再遭受異樣眼光；院方因此呼籲，若出現嚴重異物感或乾癢、乾咳症狀，建議尋求專業的耳鼻喉頭頸科醫師協助。