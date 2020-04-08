防疫順時中 故宮南院創意防疫「四中五步」宣傳引話題

新冠肺炎疫情延燒，遵照中央疫情指揮中心指揮官陳時中防疫指示「順時中」，成為民眾防疫生活，嘉義縣故宮南院遵照室內、室外人數規範防疫措施，清明連假未產成群聚，南院臉書小編創意圖文並茂，提出防疫「四中五步」，引起話題，網友稱讚。

故宮南院臉書說，「面對疫情，我們可以第一步：順著時中部長的防疫政策。（順時中）；第二步：為站在一線的醫護人員打打氣。（打氣中）；第三步：關心彼此的健康，撒個嬌嘟嘴也不錯。（嘟嘴中）；第四步：面對防疫資訊洗耳恭聽（洗耳恭聽中）。第五步：不要胡說，嚴禁不實謠言。」

臉書小編為宣傳清明連假折汽球及音樂演奏活動，除防疫「四中五步」，還增加第六步：置入活動宣傳內容。小編說，很簡單，有「時中」就分享，順著部長的防疫指令，疫情不怕不怕喔，「時中部長我們愛您」，為醫護人員打打氣，注意聽、用心聽，就不怕。