疫情恐慌症候群？ 疫情延燒民眾擔心感染緊張求醫

新冠肺炎疫情全球大流行，國內確診案例不斷增加，疫情延燒，媒體天天報導疫情新聞，最近有民眾向衛福部朴子醫院身心科醫師張凱棠求助，指稱工作忙壓力大，每天接收大量疫情訊息，擔心感染，公共場合擔心迎面而來民眾可能帶病毒，產生失眠、易生氣、缺乏耐心，甚至出現吸不到氣、心悸、冒汗、手腳麻木等恐慌症狀。

張凱棠說，台灣目前確診病例大多來自境外，不需過度恐慌，過多疫情資訊，造成不必要採購與緊張情緒，結果產生囤積民生物資，搶購口罩、酒精情形。

為減少不必要恐慌，對疫情動態，不要反覆大量查看，尤其對未查證資訊更應小心看待，有需要時可查詢疾病管制署或衛福部官方網站相關資訊，獲得正確資訊，建議民眾保持情緒穩定，按照政府提供防疫方法。

張凱棠建議民眾，可以利用腹式呼吸法減緩焦慮症狀，腹式呼吸法主要是以緩慢且深長的呼吸方式，調節自律神經系統，達到放鬆效果，將注意力從壓力環境轉移開，專注自己呼吸，這種呼吸法可幫助減輕焦慮不安的情緒，另正念減壓方式也受歡迎。

對居家隔離或檢疫民眾，張凱棠建議替自己計畫時間表，保持規律生活，做平時沒機會做的事，如看書、看電影、整理家居環境，不要因為隔離中斷社交生活，可利用電話、通訊軟體與親友聯絡，規律生活、親友支持，保持愉快心情，度過隔離期間。