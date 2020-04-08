具保健成份 藥毒所開發咖啡葉保健飲品

農委會藥毒所投入具調節代謝症候群的咖啡葉保健飲品研發。咖啡葉，富含芒果素與綠原酸等具調節血脂的機能性成份，且為田間栽培管理時整枝修剪的廢棄物，若能加以利用，符合循環經濟價值外，也是新興健康飲品。

藥毒所表示，現階段咖啡葉受限於台灣境內尚未滿25年的食用歷史，且國際上安全毒性試驗資料相當有限，依衛福部食藥署管理上的規定，任何非傳統性食品原料在製造販賣前，須通過一系列的安全性評估，以證明食用此非傳統性食品對人體健康安全無虞。

因此，藥毒所以毒性安全測試技術，協助進行咖啡葉安全性評估相關試驗，在20187年完成咖啡葉水萃液出生前發育毒性（致畸胎性）、致變異性，及90天餵食亞慢毒性等安全評估報告資料，協助送案至衛福部申請登錄至非傳統性食品原料中、可食用食材清單初審。

藥毒所表示，當年衛福部回函，須再補充咖啡葉食材相關關鍵缺口資料，因此藥毒所與農試所團隊合作，著手製備咖啡葉（試驗物質）所使用的葉片時期（嫩葉或熟葉）、咖啡葉所使用的加工製造方式與詳細成分規格、咖啡葉所含咖啡因及葫蘆巴鹼等生物鹼含量，以及與咖啡葉茶所含咖啡因、及葫蘆巴鹼與咖啡中含量比較等關鍵缺口資料。

藥毒所去完成補齊登錄於可食用食材清單的相關資料，並再次函送衛福部審查，希望協助產業，將咖啡葉登錄於可供食品使用原料清單中。

藥毒所表示，後續將持續整合跨領域合作，建立咖啡葉台灣良好農業規範(TGAP)耕作制度，協助生產安全的咖啡葉茶飲原料，並導入台灣製茶經驗，研發生產風味佳、安全且具功效性的咖啡葉茶飲。