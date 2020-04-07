3月又一起關ATP險釀撞事故 交通部訂新規最重可廢照

台鐵行車事故不斷，繼普悠瑪事故後，上月18日又發生通霄站事故，同樣與列車自動防護系統(ATP)故障關閉有關。交通部1日公告修法，未來因駕駛人為失誤，導致一死或六到十人傷，將停止乘務半年；三死或15人以上受傷，予以廢照，即起上路。

近年多起台鐵事故都與擅自關閉ATP有關，死傷最慘重的就是前年10月21日普悠瑪翻覆事故。立委邱顯智日前又踢爆，上月18日苗栗通霄站發生火車闖紅燈事故，區間車與貨物列車差點相撞，由於該貨物列車ATP因故障，在通過通霄站前就已關閉，進而導致闖紅燈後系統無法自動替列車煞車減速。

台鐵局對此表示，當天即通報國家運輸安全調查委員會，全案已由運安會立案調查中，台鐵全面配合並尊重調查結果，包含貨列ATP被關閉後的雙司機員乘務過程。另該案涉事二位司機員，已立即停止其乘務工作等候調查，同時啟動安全管理機制進行檢討改善，加強對司機員之訓練考核，防止類似情事發生。

針對司機員因故意或過失導致重大行車事故，交通部本月1日已增訂「執行鐵路法第67條之2第2項規定裁量基準表」。交通部說，普悠瑪事件造成18死200多人輕重傷，後將其駕駛尤振仲予以廢照，外界直指沒有裁量標準，所以這次將裁罰標準明確訂定，符合比例原則。