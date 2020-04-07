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3月又一起關ATP險釀撞事故 交通部訂新規最重可廢照

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
前年10月21日普悠瑪翻車事故，與司機員關閉列車自動防護系統（ATP），導致列車超速有關。聯合報系資料照
前年10月21日普悠瑪翻車事故，與司機員關閉列車自動防護系統（ATP），導致列車超速有關。聯合報系資料照

台鐵行車事故不斷，繼普悠瑪事故後，上月18日又發生通霄站事故，同樣與列車自動防護系統(ATP)故障關閉有關。交通部1日公告修法，未來因駕駛人為失誤，導致一死或六到十人傷，將停止乘務半年；三死或15人以上受傷，予以廢照，即起上路。

近年多起台鐵事故都與擅自關閉ATP有關，死傷最慘重的就是前年10月21日普悠瑪翻覆事故。立委邱顯智日前又踢爆，上月18日苗栗通霄站發生火車闖紅燈事故，區間車與貨物列車差點相撞，由於該貨物列車ATP因故障，在通過通霄站前就已關閉，進而導致闖紅燈後系統無法自動替列車煞車減速。

台鐵局對此表示，當天即通報國家運輸安全調查委員會，全案已由運安會立案調查中，台鐵全面配合並尊重調查結果，包含貨列ATP被關閉後的雙司機員乘務過程。另該案涉事二位司機員，已立即停止其乘務工作等候調查，同時啟動安全管理機制進行檢討改善，加強對司機員之訓練考核，防止類似情事發生。

針對司機員因故意或過失導致重大行車事故，交通部本月1日已增訂「執行鐵路法第67條之2第2項規定裁量基準表」。交通部說，普悠瑪事件造成18死200多人輕重傷，後將其駕駛尤振仲予以廢照，外界直指沒有裁量標準，所以這次將裁罰標準明確訂定，符合比例原則。

台鐵局說，針對司機員依照行車事故輕重和造成死傷訂定停駛處分和廢照等分級記點規定，將確實遵照執行，並落實考核機制，以確保行車安全。

交通部修法明定鐵路列車駕駛各項違規裁量基準。圖／取自交通部官網
交通部修法明定鐵路列車駕駛各項違規裁量基準。圖／取自交通部官網

事故 台鐵 列車

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