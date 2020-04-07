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想要謝謝為疫情辛苦的護理師 這件事你一定做得到

聯合報 / 記者魏忻忻／台北即時報導
對抗疫情，護理人員全力以赴。新光醫院外科加護病房護理團隊用中英文舉牌表示「為了你，我堅守崗位；為了我，你堅守在家」。圖／新光醫院提供
對抗疫情，護理人員全力以赴。新光醫院外科加護病房護理團隊用中英文舉牌表示「為了你，我堅守崗位；為了我，你堅守在家」。圖／新光醫院提供

從每個人的出生到臨終，從過去的921地震、SARS、八仙塵爆，到現在的新冠肺炎疫情，護理師們常都是最接近病人的醫療人員。衛福部邀請國人都來寫封信給你記憶中的護理人員，一起記錄那段美好的「護助」故事。

衛福部照護司長蔡淑鳳說，世界衛生組織（WHO）將2020年訂為「國際護理助產年」( International Year of the Nurse and the Midwife)，是為了特別紀念南丁格爾（Florence Nightingale）的200年誕辰。

響應世衛日主題，衛福部發起「護助之年，護信之約」活動響應，將2020年訂為台灣「護助」年，從「護信」開啟社會對話，讓我們一起守護台灣，幫助世界。

護理總是與人生的重要階段環環相扣，陪伴每個人的左右，從岀生、年老、疾病到安寧，常都有護理人員的陪伴，而每一次的病護故事，都是獨特的。

蔡淑鳳說，她邀請民眾參與「護助之年，護信之約」活動，寫下生命中曾與護理師相遇的美好經驗，用一段簡單的話，向護理台灣隊致意，藉著動人的故事的串接，在此世界防疫時刻，全民來記錄台灣護理的印象。

蔡淑鳳說，讓我們的支持，成為醫護人員最堅實的後盾，也讓台灣護理被世界看見。

寫封信寄給台灣南丁格爾活動昨日推出，一個下午衛福部照護司就收到近七千封的「護助」加油打氣信件。我們節錄以下3封信，向護理人員致意：

•面對未知恐懼的第一線，卻沒有任何撤退的主張，回想每一次發生災難時，你們那跟病人一起度過的日子，只能說，身為醫護人員的你們實在很偉大，因為我找不到任何形容詞來形容你們無與倫比的勇氣和大愛。

─來自宜蘭縣的謝謝你們

•妳們猶如背著武器守在台灣前線的溫柔戰士，扛著重任成了我們希望之光。台灣有一道堅強、柔韌、責任的醫療防禦線，是妳們從北到南攜手搭建。未來，能拿下口罩讓彼此看見微笑，都是你們辛苦功勞。

─來自台南市的心

•謝謝你們站在防疫的第一線，除了任勞任怨，還必須冒著染疫的極大風險，守護住台灣的健康。感謝所有的護士人員，你們是永遠的南丁格爾、觀音菩薩。             

 ─來自桃園市的Fay

•「世衛日．護助年」，讓我們寫封信寄給台灣南丁格爾活動，歡迎上網：https://taiwancanhelp.com.tw/

對抗疫情，護理人員全力以赴。對抗疫情，新光醫院外科加護病房護理團隊用中英文舉牌表示「為了你，我堅守崗位；為了我，你堅守在家」。圖／新光醫院提供
對抗疫情，護理人員全力以赴。對抗疫情，新光醫院外科加護病房護理團隊用中英文舉牌表示「為了你，我堅守崗位；為了我，你堅守在家」。圖／新光醫院提供

衛福部 醫護人員 護理師 新冠肺炎

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