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揪出輕微變化 AI助醫生判定病情
AI人工智慧可針對深層肌肉酸痛、血紅蛋白及肝轉移酶等數據，偵測出疫情確診後易有生命危險的病患，成為醫生面臨醫療資源短缺應用的依據。由紐約大學醫學院及科朗數學研究組成的研究團隊，設計出一AI人工智慧，能偵測感染肺炎後易遭受生命威脅的病人，準確率達8成。
AI助醫生判斷
根據《歐洲新聞台》報導，為防範疫情蔓延，各項科技正如火如荼發展中，AI人工智慧即可望協助偵測身陷高死亡機率的確診病人。
由紐約大學醫學院及科朗數學研究所組成的研究團隊，設計出一AI人工智慧，能偵測出感染肺炎後易遭受生命威脅的病人，準確率達8成。在全球疫情延燒的當下，可望減少醫護人員疲於奔命的情況，院方能以此依據判定患者是否可以在家進行隔離治療，或必須留在醫院使用呼吸器設備等。
在收集53名來自中國的新冠肺炎患者數據後，該AI人工智慧檢測受病毒嚴重危害的患者，發現他們深層肌肉酸痛、血紅蛋白及肝轉移酶等指數都比一般患者來得高，研究團隊認為，「這些輕微的變化是肺炎嚴重程度的關鍵。」
病情惡化關鍵
據《半島電視台》報導，研究成員安納瑟表示：「AI人工智慧偵測出病徵後，可以讓醫生聚焦在重點病患身上，也可以降低一般病人的恐慌。」研究團隊正收集來自世界各國的進一步數據，以提升偵測準確度，並有望在4月份進行部署。
研究人員巴里指出，AI人工智慧偵測系統能預測誰為潛在ARDS患者，該症狀是一種病毒感染引起的肺部發炎，會導致液體流到氣囊中，使患者呼吸困難。紐約大學醫學院教授、也是一名醫生的梅根指出，「一旦AI人工智慧部署，就可以在醫療資源短缺的情況下，成為醫生判斷的依據。」
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