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提升軌道安全 台鐵木枕道岔2025年底走入歷史

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
道岔示意圖。圖／台鐵局提供
道岔示意圖。圖／台鐵局提供

台鐵工務養護作業，長期面臨木岔枕維修困難、抽換岔枕作業不易及重型機械設備量不足且逾齡窘境。台鐵局說，為提升軌道安全，全線軌道的木枕道岔，預計將於2025年底走入歷史。

台鐵局說，為加強鐵路整體結構強度，自2018年5月報交通部爭取自今年起分年編列預算，推動台鐵現有路線木枕型道岔更新為PC枕型道岔、磨損嚴重路段之鋼軌抽換及老舊逾齡養路機械車輛汰換。計畫於1月21日獲行政院核定，總經費約99億元。

台鐵局說，在目前推動鐵路行車安全六年改善計畫中，已優先將正線上600套木枕道岔更換PC枕，預定2021年底前完成。

台鐵局說，在軌道設施及附屬設備更新計畫上，會將正線外木枕型道岔汰換為PC枕型道岔，並抽換磨耗嚴重之50kg-N鋼軌，更新完成後可全面提升軌道強度及降低故障，減少維修頻繁並維行車安全，經費約58.55億元，共計採購1946套PC枕型道岔。預計今年完成招標，明後年陸續交貨，2022年逐步進行更換，2025年全面更換完畢。

針對養路機械更新計畫，台鐵局說將採購各型養路機械，逐步汰換老舊車種及人力為主的手提式砸道設備，加速道岔抽換時程，全面提升機械化軌道養護能量，經費約40.45億元，預計採購74輛養路機械。

台鐵局說，計畫期程自今年起六年內完成購置及軌道結構更新，期能大幅降低軌道不整與機械維修頻率，減少工務養護成本，確保路線安全與提升軌道強度。

台鐵局說，計畫附加軌道產業本土化效益，主要有採購材料設備以及道岔鋼軌抽換工程，道岔零配件可由國內生產製作及養路車輛後續保養維修皆由國內廠商負責，評估可提供國內產值約25億元以上。

工程維修車。圖／台鐵局提供
工程維修車。圖／台鐵局提供
軌框搬運車。圖／台鐵局提供
軌框搬運車。圖／台鐵局提供

台鐵 行政院

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