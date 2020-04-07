提升軌道安全 台鐵木枕道岔2025年底走入歷史

台灣的小吃世界聞名，尤其是越晚越熱鬧的夜市，是外國旅客認識台灣的重要指標。不過在新冠肺炎（COVID-19）爆發當下，民眾在外用餐，更加重視環境清潔。過去曾有新聞報導，有觀光客覺得台灣夜市環境很髒、地板潮濕，碗筷不乾淨，不敢坐下來用餐。為了打破這些過去的舊有印象，台北市的寧夏夜市求新求變，有了新風貌！

2020-04-07 15:10