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富驛攜手全台13家飯店「聯盟抗疫」 平日每人836元起

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
深入山林規劃台灣主題遊，業者有多款方案。圖／富驛酒店集團提供
深入山林規劃台灣主題遊，業者有多款方案。圖／富驛酒店集團提供

新冠肺炎疫情延燒，重挫觀光產業，但國際酒店尚有品牌支撐，本地酒店集團強強聯手，單一飯店卻孤軍難戰。富驛酒店聯手區域戰略夥伴，與全台13家飯店結盟，遍及國內度假區、都會商旅，除了飯店一晚每人千元有找，另有租車58折起優惠。

富驛酒店表示，台灣防疫與醫療優於其他國家，只要做好防疫措施，每個人多一點「小心」，走一趟紓解疫壓的身心靈之旅並非不可行。

富驛酒店集團FX旅宿家會員平台攜手國內溪頭清境、關子嶺、日月潭、北投5大度假勝地及都市度假商旅，策劃「健康度假陣線」，兩段可拆式不須連住的4天主題系列住房案平日雙人6,688元起， 13家全台優質住宿可自由選配，雙人房每人836元起，另搭配和運租車平日58折起，以及專人專車賓士小客車7人座車隊優惠，讓旅客住、行都方便。

此優惠至6/30，可以規劃芬多精提升免疫力的「溪頭森呼吸」，漫步暖陽抗菌的台南「府城美食遊程」，客家老古城「苗栗哈比屋」，關子嶺「美容養顏泥泉鄉」，也可走訪高雄如美國大峽谷的「田寮月世界」；還有前往北投博物館探訪日本視為國寶的「北投石」，順便泡享俗稱「美人湯」的白磺泉；甚至入住清境走一趟台灣最簡單的百岳「石門山」，登上3237公尺顛峰，甩拋疫情的煩躁。

優惠方式：平日雙人房4晚6,688元起，都市及度假區(A、B區)各選2晚。

A都市任選雙人房平日2晚：台北富驛時尚酒店、台中福爾摩沙草悟道酒店、彰化員林紅樓商旅、台南富驛時尚酒店、高雄富驛商旅、花蓮洄瀾窩青年旅舍。

B度假任選雙人房平日2晚：苗栗馥藝金鬱金香酒店、清境西雅圖璀璨雙城、日月潭瑞居渡假飯店、溪頭夏緹飯店、關子嶺統茂溫泉會館、北投水美溫泉會館、宜蘭香格里拉休閒農場。

富驛酒店FX旅宿家服務中心電話：02-5572-0770轉1682、1685，訂房專線：02-5572-0770轉1665、1683。或查官網

富驛酒店集團FX旅宿家會員平台攜手國內5大度假勝地及都市度假商旅，策劃「健康度假陣線」。圖／富驛酒店集團提供
富驛酒店集團FX旅宿家會員平台攜手國內5大度假勝地及都市度假商旅，策劃「健康度假陣線」。圖／富驛酒店集團提供

北投 溪頭 清境

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