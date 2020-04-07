囤糧潮太猛！ihergo愛合購熱銷品採取「延長到貨時間、限量、預購制」

新冠肺炎疫情引發一波波恐慌囤糧潮，讓團購族買得更兇，ihergo愛合購3月份總業績較2月份大漲1.59倍，較去年同期更是翻了2.46倍，因消費者需求量大、部分人氣商品供給吃緊，因此針對熱銷品祭出「延長到貨時間」、「限量供應」、「預購制」等3大因應措施，以求讓人人都能買到所需食品。

根據ihergo愛合購統計，自疫情爆發以來已出現過兩波較顯著的囤貨潮，第一波是在2月初春節過後，另一波則是在3月中旬國內確診破百例前後，目前囤貨潮雖有趨緩，但並未停歇，許多熱賣的食品供應吃緊，甚至有廠商私下透露「訂單太爆量，就算員工天天加班，還是趕不及出貨」。

ihergo愛合購3月份熱銷品項也從低溫方便料理、生鮮食材擴大到常溫耐久放的食品，例如乾拌麵、罐頭、保久乳等，像是老媽拌麵3月業績為2月的6.6倍，義美保久乳3月業績為2月的2.3倍。

隨著社會文化及商業模式推進，ihergo愛合購指出團購已發展出面交 、分寄模式、分次購買等型態，目前採面交形式的團購業績約占整體3.2成，比2月份下降2%、比1月份下降11％，顯示團購行為因疫情而逐漸轉向其他無接觸模式。