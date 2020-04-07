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疑受防疫影響 幼童麻疹疫苗接種少近1成

中央社 / 台北7日電

疾管署防疫醫師林詠青今天說，近期受新冠肺炎疫情影響，學齡前幼童接種疫苗完成率下降。統計發現，受影響最大是第一劑麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR），完成率下降近1成。

衛生福利部疾病管制署下午發布新聞稿指出，近期因受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），民眾為降低感染機率，多會避免進出醫療院所，也因此間接影響父母攜幼兒前往合約院所接種疫苗的意願而延遲接種。

林詠青下午接受媒體聯訪時說，疾管署比較新冠肺炎疫情前後（108年的10月到12月及109年的1月到3月），學齡前幼童適齡各項常規疫苗應接種劑次，分別降低了1%至9%。其中以第一劑麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）下降9%最多，其次為第一劑A型肝炎疫苗（7%）、第四劑五合一疫苗（6%），另第二劑B肝疫苗也下降1%。

林詠青表示，如果因疫情導致沒有接種疫苗的幼童持續累積，可能會危急幼童免疫力，造成防疫缺口。如幼童如果沒有接種MMR疫苗，因春天是麻疹流行季節，如果該打的時間沒打而染病，危險性較高。

疾管署提醒，按時接種各項常規疫苗及早建立幼童完整免疫力，與預防新型冠狀病毒感染都很重要，家長如對前往人潮較多的院所接種有疑慮，除應進行的防護措施外，可先預約屆時再攜寶寶前往，或可到衛生所、診所接種，以減少在接種單位的等待時間。

此外，如因接受居家檢疫或居家隔離而延遲者，請務必於解除檢疫或隔離日後，盡速攜幼兒完成接種。

疫苗 麻疹 疫情 新冠肺炎

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