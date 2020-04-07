國內用花量銳減近兩成 農委會推150元划算買好花

新冠肺炎衝擊花卉產業，今年2月全台5處花卉批發市場的切花及盆花營業額，比往年同期少一至兩成，若疫情持續延燒，未來5個月將比同期少兩成。農委會表示，除了提高海外拓銷獎勵，也擬定國內促銷活動，盼刺激花卉買氣。

農委會說，已議定花卉產業兩階段振興因應措施，第一階段辦理「用花傳幸福—幸福滿家庭活動」及「花願祈福列車花卉推廣活動」，3至6月將選擇全台50家花店，以優惠價150元銷售市值300元的國產優質花材，並搭配用花教學圖文或影片推廣居家用花。

第二階段則以開拓新興通路與消費新模式為主，包含規畫全聯、楓康超市實體通路、宗教廟宇用花及加強網路電商銷售等促進消費配套措施，以花療癒民眾、刺激花卉買氣。

航空班機大量銳減，高運價貨物與緊急貨物優先上艙，且運輸價格飆漲，各國陸續封閉空港或鎖國，由於花卉非民生必需品，我國花卉出口訂單明顯減少。農委會3月13日曾推出切花、國蘭海外拓銷獎勵，昨又宣布提高獎勵標準，並擴大到花卉與種苗全品項適用。

根據農委會資料，我國花卉及其種苗今年1至2月出口量比去年同期衰退15.4%，主要為洋桔梗（切花類）、文心蘭（切花類）及國蘭，分別衰退32.3%、24.6%及21.6%。農委會說，3月起全球疫情更嚴重，預期第2季出口更嚴峻，希望提高海外拓銷獎勵標準，可穩定花卉產銷與農民收益。

飯店旅館人數減少、喜宴取消、醫院探病驟降、社區避免群聚因此插花班開課銳減，國內整體用花量減少。今年2月全台5處花卉批發市場切花及盆花營業額，分別為2億8148萬元及4529萬元，較歷年同期平均少1成至2成，若疫情持續延燒，預估未來5個月較歷年同期減少約2成。