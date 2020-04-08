熟女最愛青春療程 全新聚雙旋乳酸掀熱潮

圖／雅文皮膚科診所 提供

每個女性都怕老，更怕年齡還沒到，卻先被叫「姐」。因此永保青春的外貌，一直以來都是女性所追求的目標。然而過了25歲後，體內合成膠原蛋白的速度趕不上流失的速度，導致臉部肌膚鬆垮垮。此時，想單靠保養品來守住年輕顯然不夠，因此許多消費者也開始尋求醫美微整療程的幫助，其中，新升級”雙旋”設計膠原蛋白增生劑就是近來詢問度頗高的療程之一。

臉凹下垂老10歲 膠原蛋白是青春關鍵 雅文皮膚科診所黃千耀醫師表示，其實臉部老化問題，主要分為三大層次，分別是骨骼流失、膠原蛋白流失及脂肪位移。骨骼流失會造成眼眶骨凹陷、下頷骨內縮等；脂肪位移會造成臉部體積下垂，例如嘴邊肉的產生；而膠原蛋白流失則會使皮膚表皮缺水變薄，失去彈性及支撐力，進而產生皺紋，以上任一因素都會造成輪廓結構改變，讓人看起來顯老，其中膠原蛋白流失所造成的凹陷鬆弛，也是最多人感到困擾的問題。

對抗老化課題，除了日常保養、飲食，也可搭配醫美微整療程，由內而外地守住青春。 圖／雅文皮膚科診所 提供

想讓青春更延時 「雙旋膠原蛋白增生劑」自然受青睞關於對抗老化的課題，除了日常保養之外，建議搭配醫美微整填充療程來維持青春的面容，特別是臉部凹陷問題。目前常見的填充療程有玻尿酸、膠原蛋白增生劑等。黃千耀醫師表示，玻尿酸的優勢在於有立即填充的效果，適合想要立即改善臉部凹陷問題的人；而近年來頗受到消費者青睞的膠原蛋白增生劑，目前市面上除了傳統的單旋類聚乳酸，現在更有添加了右旋的「聚雙旋乳酸」。其原理在於將劑體注入皮膚深層，刺激自體膠原蛋白增生，使治療部位隨著時間推移，漸進式地長出屬於自己的膠原蛋白，以達到豐盈臉部肌膚的效果。特別適合用於觸感柔軟的蘋果肌、法令紋等部位，一般來說維持效期最長可達兩年。由於自然且不易被發現、加上能改善膚質、維持效期長等優點，因此是近期在韓國相當熱門的填充材質。

微整填充療程能明顯地改善肌膚凹陷、膠原蛋白流失的問題，其中膠原蛋白增生劑，術後效果自然、維持效期長，近期頗受消費者青睞。 圖／雅文皮膚科診所 提供

雙旋膠原蛋白增生劑不易產生結節 免去按摩輕鬆變美傳統的膠原蛋白增生劑，都會建議術後需要按摩達到最佳效果，不過隨著醫美科技日新月異，黃千耀醫師表示，現在新式膠原蛋白增生劑「聚雙旋乳酸」，擁有左旋加右旋的雙旋成分，穩定性相當高，並透過專利球型微粒設計，使劑體在泡製時能溶解均勻、注射部位肌膚觸感自然Q彈，也能減少結節的尷尬狀況發生，讓消費者能省去術後需要按摩的麻煩。

變美第一步 選擇安全、高品質的醫美產品在追求變美的同時，安全性也相當重要。黃千耀醫師建議，在進行療程前務必與醫師進行充分溝通及討論，以確保術後效果與想像無太大落差。在選擇療程產品時，應選擇擁有相關衛生單位認證的產品，例如聚雙旋乳酸，其材質通過韓國FDA及台灣衛福部認證，安全性及品質有一定保障。在術後，加強保濕及蛋白質的補充，就能安心變美無負擔。