腸病毒緩步進入流行期 今年累計已五例重症

新冠肺炎是現在最受矚目的疾病，不過衛福部疾管署提醒家有幼兒的父母親，四月也是腸病毒開始流行的季節，提醒家長，新冠肺炎和腸病毒的預防方法是一樣的，觀察孩子症狀時也要多留意腸病毒特有的手、足、口症狀，別因為太擔心新冠肺炎而忽略了更常見的腸病毒。

疾管署防疫醫師林詠青指出，腸病毒發病初期，也會有上呼吸道症狀，要與新冠肺炎區隔，重點是觀察腸病毒特有的手足出疹，口腔潰瘍等症狀。 一般來說，腸病毒疫情在四月屬低點，但隨時間慢慢增加，七、八月達高峰，十月左右又回到低點，提醒家長注意。

依據監測資料顯示，近期國內社區腸病毒檢出以克沙奇A群為多，但仍有較容易引起重症的腸病毒71型病毒在社區活動。3月29日至4月4日腸病毒感染併發重症通報數較前幾周略升，今年累計5例腸病毒併發重症病例，都是感染腸病毒71型，過去三年同期重症分別為1例、5例、7例。

林詠青表示，腸病毒和新冠肺炎的預防方式相同，但需特別注意的是，腸病毒傳染期長，從發病前幾天到痊癒後都可能傳染。腸病毒在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，在發病後一周內傳染力最高，痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12周。

家中幼兒如感染腸病毒，應避免與其他幼兒接觸，避免交叉感染；孩子痊癒後仍應繼續注意落實洗手，以避免將病毒傳染給其他人。

另外，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐，即無故驚嚇或全身肌肉突然收縮、持續嘔吐、呼吸急促、心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。