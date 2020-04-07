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宅在家吃什麼？ 網友一口氣推24款好市多零嘴飲料

聯合新聞網 / 綜合報導
許多網友喜歡到好市多購物。 美聯社
許多網友喜歡到好市多購物。 美聯社

新冠肺炎疫情當前，多數民眾下班或後假日都待在家，避免出門與人接觸，而家中屯糧除了必備的米飯、泡麵等主食之外，無聊時用來打發時間的零嘴更是不可少。有網友在Dcard上po出她的好市多零食口袋名單，一口氣推薦12款零食、10種飲料，保證網友在家隔離期間也不會無聊。

網友在Dcard上分別推薦了：科克蘭香烤綜合堅果、韓味不二鹽烤海苔、好麗友烏龜玉米脆片、雀巢奇巧迷你巧克力家庭號、琣伯莉起士小金魚脆餅、明治香菇造型巧克力餅乾、卡迪那95℃鮮脆薯條鹽味、老楊鹹蛋黃餅、丹麥奶酥餅乾、健司纖三薯脆片、琣伯莉綜合餅乾組、Kellogg’s Special K草莓早餐脆片……等共計12款零嘴，其中原po最推的當屬「好麗友烏龜玉米脆片」。

另外原po還推薦10款沖泡飲品和飲料：桂格黃金麩片燕麥片、西雅圖即品約克夏奶茶、韓味不二柚子茶飲組、名廚美饌芝麻核桃糊、Tree Top 蘋果汁、桂格北海道風味特濃燕麥、Swiss Miss 香濃可可粉、桂格夏日穀珍綜合莓果、桂格有機燕麥飲、貝思寶兒蜜桃果茶，最後還有許多人到好市多都會買的科克蘭全脂鮮乳。

此文還釣到專業逛好市多的網友回覆，「上面多數零食都吃過，其中最推纖三薯。」網友並額外推薦了櫻桃爺爺的南棗核桃糕、義美捲心酥。除了零食外還加碼推薦熟食和甜點，「熟食推烤雞大腿、德國豬腳；常溫甜點區推流沙乳酪塔、芋頭奶油酥、法式焦糖奶油酥。」此外，「薯格格」也有許多網友熱情推薦。

好市多 零食 Dcard 新冠肺炎

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