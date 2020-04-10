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張煥禎翻轉社區醫療 打造飯店級區域醫院

文 / 聯合線上 張元禎

聯新國際醫院斥資上億 多項創新服務改變社區醫療印象

「當醫師一輩子只能救10萬人，蓋醫院可以救100萬人，如果做社區醫療則可以救到1000萬人。」來自恩師、前台大醫學院院長及前醫策會董事長謝博生的一段話，堅定了聯新國際醫療總執行長張煥禎設立具社區醫療特色之一流醫院的決心。

善用工商管理碩士(MBA)知識的張煥禎，除了率先引入飯店式服務管理、24小時全天候醫護人員值班的call center；更率領聯新國際醫院聯手超過250家會員機構，佈建完整「社區健康照護網」。社區醫療的推展外，亦關注桃園地區獨居老人與身心障礙者，自2010年起，投注超過5千萬慈善捐款提供送餐服務，近萬人受益。「聯新國際醫院永遠都會是區域醫院，不會是醫學中心!」張煥禎用25年的行動向世人證明，兼具落實社區醫療的醫院也能是一流醫院。

圖／聯新國際醫院 提供
圖／聯新國際醫院 提供

引入服務業思維 首創24小時全天候醫療call center
飯店式服務管理流程 全面翻轉社區醫療印象
走進位於桃園市的聯新國際醫院(原：壢新醫院)，迎接民眾的是宛如飯店大廳的各式藝術作品，與濃郁的咖啡香氣。走進電梯，醫生、護理或行政人員親切的詢問民眾「請問您要到幾樓？」然後幫民眾按電梯樓層。「近年不少大陸醫院派人來聯新學社區醫療、醫院管理，但他們最想學的卻是服務。」

圖／聯新國際醫院 提供
圖／聯新國際醫院 提供

善用工商管理碩士(MBA)知識，張煥禎致力將服務業管理模式導入醫院體系，建構病患友善的新型態醫療體驗。更領先全台醫院，成立24小時、全年無休的醫療諮詢Call Center，由專業護理人員負責接聽電話，由護理人員及值班醫師協助即時解決民眾的醫療疑問。

圖／聯新國際醫院 提供
圖／聯新國際醫院 提供

領軍250間會員機構 佈建「社區健康照護網」
以「病人為中心」落實分級醫療與雙向轉診
強力支持政府醫療分級政策，張煥禎堅持，「聯新國際醫院必須解決社區民眾90％醫療問題，剩下10％的重症，再轉送醫學中心。」聯新在2002年成立全國最早的「南桃園社區醫療群」強化基層診所與醫院的互信合作，2004年成立全國第一個「桃園平鎮社區公衛群」為社區防疫守第一道門， 2013年籌設「社區健康照護網」結合超過250家醫院及診所、居家照護所、藥局…等會員機構，肩負起領頭羊的角色，提供轉診、住院關懷、用藥資訊、醫療新知、醫療訊息留言等功能，使醫療照護銜接周全。2018年更率領187家醫療院所，共同加入政府的雁行計畫，落實分級醫療與雙向轉診，提高民眾在社區診所看病的意願，堪稱是「飛行時數最久」的雁行團隊。

圖／聯新國際醫院 提供
圖／聯新國際醫院 提供

哪裡有需求，就往哪裡去! 張煥禎誓言打造「沒有圍牆的醫院」
斥資5千萬長期投入獨居老人送餐與居家服務
25年前，曾在台大、長庚醫院擔任主治醫師的張煥禎，決心到當時醫療資源缺乏─桃園平鎮，成立社區醫療專長的一流醫院。跨出醫院的圍牆，走入社區，針對民眾的健康需求，整合社區健康營造計畫、桃園市民醫療小管家計畫、家庭醫師計畫、失智照護服務計畫及無菸環境營造計畫，由疾病防治擴展至健康促進及長期照護，結合社區資源，開辦各類健康講座與專題研討會，引導民眾重視個人健康，強化健康意識，激發健康自主行為，減少疾病的發生率，共同營造健康友善社區環境。

同時聯新國際醫療更自2010年起，承接桃園市身心障礙與失能獨居老人送餐到宅服務，斥資超過5千萬長期投入獨居老人送餐與居家服務，共9,231人受益，深入各鄉鎮角落服務弱勢需要受服務者，真正落實「社區醫療」的在地服務精神!

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