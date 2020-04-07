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這不是業配！世界衛生健康日 綠委搞敷臉實錄秀

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
今天是「世界衛生健康日」，往年各單位都有活動響應，但受新冠肺炎疫情影響，今年許多活動取消，民進黨立委周春米等人，則在臉書發起「敷臉實錄」，另類響應「世界衛生健康日」。圖／擷取自周春米臉書
今天是「世界衛生健康日」，往年各單位都有活動響應，但受新冠肺炎疫情影響，今年許多活動取消，民進黨立委周春米等人，則在臉書發起「敷臉實錄」，另類響應「世界衛生健康日」。圖／擷取自周春米臉書

今天是「世界衛生健康日」，往年各單位都有活動響應，但受新冠肺炎疫情影響，今年許多活動取消，民進黨立委周春米等人，則在臉書發起「敷臉實錄」，另類響應「世界衛生健康日」。

周春米表示，每年4月7日是世界衛生組織所訂定的「世界衛生健康日」，希望藉由世界衛生健康日，提高對衛生領域與健康工作的關注與認識。過去政府機關多會舉辦健行、茶飲等活動。但今年因疫情影響，大型活動暫停，為響應世界衛生健康日，她特地發起「敷臉實錄」活動，並在臉書上傳與多位立委的敷臉照。

周春米說，今年的活動用意也是要結合防疫。一方面提醒大家，身體健康有賴於平時的保養，平常一定要愛惜自己，注重自己的健康；同時也希望宣導，防疫期間須保持社交距離，盡量避免不必要的外出。雖然很多活動取消，甚至健身房、運動中心等也暫時不開放，但大家也可以集思廣益，在家也能為自己的健康努力。

周春米說，希望台灣健康，世界也健康，一起度過疫情。周也自爆「敷臉實錄」除了響應「世界衛生健康日」外，也希望藉此向大家分享屏東實用小物。這次立委們敷的可可面膜，是屏東的農民們善用在地資源，用在地的可可提煉而成。

周春米提到，新冠疫情對台灣產業帶來不小衝擊，希望大家支持台灣在地生產的產品，這也是一種「紓困振興」。

這次響應敷臉實錄的立委，還有民進黨立委林宜瑾、吳思瑤、許智傑、張宏陸、黃國書、蔡易餘、鄭運鵬、賴品妤以及賴惠員等九位立委也都響應加入，立委們敷上面膜的樣子，讓網友忍不住大嘆「看不出是誰」，也有網友笑稱「有些人不會用面膜」。用創意方式宣傳健康與防疫觀念，讓人眼睛一亮。

疫情 面膜

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