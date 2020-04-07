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長庚分離22株新冠病毒株 助快篩試劑、藥物研發

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
長庚團隊突破性新冠肺炎快篩試劑判讀結果，後續將確認敏感度以及專一性。圖／長庚醫院提供
長庚團隊突破性新冠肺炎快篩試劑判讀結果，後續將確認敏感度以及專一性。圖／長庚醫院提供

長庚大學、長庚醫院與中研院、國防部預防醫學研究所、牛津大學組成的合作團隊，經過兩個半月的努力，成功分離出22種新冠肺炎的病毒株，涵蓋我國所有境外移入確診患者，並取得病毒全基因序列，將有助於快篩試劑，以及新冠肺炎疫苗或藥物研發。

找出愈多新冠肺炎病毒株、抗體，在快篩試劑或是藥物的研發就會有更多的選擇。長庚大學新興病毒感染研究中心教授施信如表示，團隊從我國確診案例中分離出22種新冠病毒株，包含從中港澳、歐洲、美國、土耳其等返台的確診患者。

施信如表示，以病毒的變化來說，不同的基因序列，會讓病毒的核苷酸出現變化，有些則是病毒外的蛋白質會出現變化，連帶可能會影響疾病的表現。

林口長庚醫院兒童感染科副教授級主治醫師黃冠穎表示，團隊除了分離出確診患者體內的22種不同的新冠病毒株以外，也在3位確診患者體內，取得B細胞，並分離出25株抗體。

黃冠穎解釋，B細胞是人類製造抗體的唯一免疫細胞，抗體為人體抵禦外敵，產生的一種蛋白質。確診患者體內發現這25株抗體，其中有13株確定可以與新冠病毒的S蛋白結合，12株可以與新冠病毒的N蛋白結合，且在這13株中有1株與S蛋白結合的單株抗體，可與新冠病毒抗原與ACE2受體競爭。

施信如表示，這株結合S蛋白的單株抗體可阻撓病毒侵入人體細胞，因此可以用來阻斷病毒進入人體細胞，避免病毒在人體內複製繁殖，故如未來在人體試驗驗證有效時，可做為治療或預防新冠肺炎感染。因為是來自人體的抗病毒抗體，所以將來用於治療時，安全性相對於動物抗體較高。

黃冠穎表示，新冠病毒會感染人體，主要是新冠病毒的S蛋白會與人體的一種蛋白質ACE2結合，若是能找到可以阻撓兩者結合的物質，等同宣布有機會可治療新冠病毒；因此，當發現這13株抗體時，團隊非常興奮。

施信如表示，發現病毒株與抗體後，將優先著手研發快篩試劑，其標的將會採「病毒株排列組合」的方式著手，並非僅針對單一的蛋白質，她表示，至於快篩試劑要著重於敏感度還是專一性，將透過實驗後才會決定，也將與台塑生醫洽談，盼能儘速研發。也會將此病毒株以及抗體的發現，結合國內藥界，評估是否有開發藥品的可能性。

長庚與國防醫學院預防醫學研究所合作電子顯微鏡下的新冠病毒影像。圖／長庚醫院提供
長庚與國防醫學院預防醫學研究所合作電子顯微鏡下的新冠病毒影像。圖／長庚醫院提供

新冠肺炎 患者 長庚 國防醫學院

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