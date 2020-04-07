長庚分離22株新冠病毒株 助快篩試劑、藥物研發

長庚大學、長庚醫院與中研院、國防部預防醫學研究所、牛津大學組成的合作團隊，經過兩個半月的努力，成功分離出22種新冠肺炎的病毒株，涵蓋我國所有境外移入確診患者，並取得病毒全基因序列，將有助於快篩試劑，以及新冠肺炎疫苗或藥物研發。

找出愈多新冠肺炎病毒株、抗體，在快篩試劑或是藥物的研發就會有更多的選擇。長庚大學新興病毒感染研究中心教授施信如表示，團隊從我國確診案例中分離出22種新冠病毒株，包含從中港澳、歐洲、美國、土耳其等返台的確診患者。

施信如表示，以病毒的變化來說，不同的基因序列，會讓病毒的核苷酸出現變化，有些則是病毒外的蛋白質會出現變化，連帶可能會影響疾病的表現。

林口長庚醫院兒童感染科副教授級主治醫師黃冠穎表示，團隊除了分離出確診患者體內的22種不同的新冠病毒株以外，也在3位確診患者體內，取得B細胞，並分離出25株抗體。

黃冠穎解釋，B細胞是人類製造抗體的唯一免疫細胞，抗體為人體抵禦外敵，產生的一種蛋白質。確診患者體內發現這25株抗體，其中有13株確定可以與新冠病毒的S蛋白結合，12株可以與新冠病毒的N蛋白結合，且在這13株中有1株與S蛋白結合的單株抗體，可與新冠病毒抗原與ACE2受體競爭。

施信如表示，這株結合S蛋白的單株抗體可阻撓病毒侵入人體細胞，因此可以用來阻斷病毒進入人體細胞，避免病毒在人體內複製繁殖，故如未來在人體試驗驗證有效時，可做為治療或預防新冠肺炎感染。因為是來自人體的抗病毒抗體，所以將來用於治療時，安全性相對於動物抗體較高。

黃冠穎表示，新冠病毒會感染人體，主要是新冠病毒的S蛋白會與人體的一種蛋白質ACE2結合，若是能找到可以阻撓兩者結合的物質，等同宣布有機會可治療新冠病毒；因此，當發現這13株抗體時，團隊非常興奮。