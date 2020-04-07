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合歡山今晨突降4月雪 雪迷嘆：都不先通知的

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山今凌晨突降「四月雪」，但因降雪時間和雪量不足，武嶺、松雪樓周邊停車場或邊坡留有薄雪，雪迷開玩笑大嘆「下雪都先不通知的」。圖／讀者提供
合歡山今凌晨突降「四月雪」，但因降雪時間和雪量不足，武嶺、松雪樓周邊停車場或邊坡留有薄雪，雪迷開玩笑大嘆「下雪都先不通知的」。圖／讀者提供

受到東北季風增強、華南雲雨區東移影響，低溫與水氣巧妙搭配，玉山昨、今接連2天喜迎「四月雪」，就連合歡山今凌晨也降下雪霰，但因降雪時間和雪量不足，武嶺、松雪樓周邊停車場或邊坡留有薄雪，雪迷則嘆「下雪都先不通知的」。

中央氣象局指出，受東北季風增加、華南雲雨區東移雙重影響，前天傍晚開始台灣附近水氣增加，中部以北及東北部、花東、南部等轉有雨型態，若低溫和水氣配合，玉山從昨至今晨有機會局部降雪，但再下機率很低，各地仍要留意降雨。

而玉山北峰從昨晚至今積雪達14.5公分，沒在氣象局預測降雪的合歡山，因昨天入夜後溫度一度逼近0度，直至今天凌晨氣溫再下滑，最低溫落在清晨5時的零下0.5度，加上水氣剛好移入，今天也因此跟風突然降下「四月雪」。

松雪樓人員表示，昨天多是降雨，未料今天清晨武嶺、松雪樓一帶又像披上一層白紗，道路邊坡和停車場都有少量的薄雪，依溫度升降來判斷，應是清晨水氣減、溫度低時降下雪霰，但目前殘雪漸融，大概剩下玉山主峰還能看到雪。

只是，今天合歡山降雪來得突然，不少雪迷始料未及，因此錯過這場難得的「四月雪」，而在臉書社團PO文，開玩笑大嘆「這年頭下雪都先不通知的」獲得許多雪迷按讚附和，也有人根據武嶺道路邊坡和停車場判斷應是雪夾霰，稍縱即逝。

合歡山今凌晨突降「四月雪」，但因降雪時間和雪量不足，武嶺、松雪樓周邊停車場或邊坡留有薄雪，雪迷開玩笑大嘆「下雪都先不通知的」。圖／讀者提供
合歡山今凌晨突降「四月雪」，但因降雪時間和雪量不足，武嶺、松雪樓周邊停車場或邊坡留有薄雪，雪迷開玩笑大嘆「下雪都先不通知的」。圖／讀者提供

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