劍湖山世界4月每周休園兩天 壽星生日入園免費
新冠肺炎疫情衝擊旅遊市場，從228和清明節連假，讓各地遊樂區人潮稍有恢復，劍湖山世界清明節更比228連假的遊客數增加五成，但鑑於疫情仍未緩和，因而決定即日起到本月底，每周逢周2、3兩天休園，但也推出壽星優惠方案，歡迎大家把握機會到劍湖山踏青。
目前國內各大遊樂區，受疫情衝擊，有遊樂園業者自3月起即開始採取部分日期休園措施。雲林縣劍湖山世界也配合採取周休方式排定休園。
劍湖山世界表示，配合推動台灣好樂園防疫共識，今年4月的每周二、三，休園一天作為防疫清潔日，進行防疫清潔，並配合政府的觀光業振興政策，進行人員教育訓練，以提升軟硬體服務品質，仍歡迎遊客在營業日入園體驗，4月9日起，凡4月壽星入園只需200元，壽星生日當天則入園免費。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言