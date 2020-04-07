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劍湖山世界4月每周休園兩天 壽星生日入園免費

聯合報 / 記者李京昇蔡維斌／雲林縣即時報導
劍湖山實施周休兩日，營業日仍推出優惠專案，歡迎入園踏青遊玩。圖／劍湖山提供
劍湖山實施周休兩日，營業日仍推出優惠專案，歡迎入園踏青遊玩。圖／劍湖山提供

新冠肺炎疫情衝擊旅遊市場，從228和清明節連假，讓各地遊樂區人潮稍有恢復，劍湖山世界清明節更比228連假的遊客數增加五成，但鑑於疫情仍未緩和，因而決定即日起到本月底，每周逢周2、3兩天休園，但也推出壽星優惠方案，歡迎大家把握機會到劍湖山踏青。

目前國內各大遊樂區，受疫情衝擊，有遊樂園業者自3月起即開始採取部分日期休園措施。雲林縣劍湖山世界也配合採取周休方式排定休園。

劍湖山世界表示，配合推動台灣好樂園防疫共識，今年4月的每周二、三，休園一天作為防疫清潔日，進行防疫清潔，並配合政府的觀光業振興政策，進行人員教育訓練，以提升軟硬體服務品質，仍歡迎遊客在營業日入園體驗，4月9日起，凡4月壽星入園只需200元，壽星生日當天則入園免費。

劍湖山實施周休兩日，營業日仍推出優惠專案，歡迎入園踏青遊玩。圖／劍湖山提供
劍湖山實施周休兩日，營業日仍推出優惠專案，歡迎入園踏青遊玩。圖／劍湖山提供

劍湖山世界 疫情 清明節

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