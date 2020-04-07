劍湖山世界4月每周休園兩天 壽星生日入園免費

新冠肺炎疫情衝擊旅遊市場，從228和清明節連假，讓各地遊樂區人潮稍有恢復，劍湖山世界清明節更比228連假的遊客數增加五成，但鑑於疫情仍未緩和，因而決定即日起到本月底，每周逢周2、3兩天休園，但也推出壽星優惠方案，歡迎大家把握機會到劍湖山踏青。

目前國內各大遊樂區，受疫情衝擊，有遊樂園業者自3月起即開始採取部分日期休園措施。雲林縣劍湖山世界也配合採取周休方式排定休園。