玉山啟動高山防疫！各山屋床位減半 排雲山莊可退費

配合高山防疫，玉山國家公園上午宣布重新調整園區山屋容納床位，不但最熱門的排雲山莊從原先的116床減至60床，包括圓峰、中央金礦、馬博、瓦拉米及拉庫音溪等16處山屋，收容量全部減半。

玉管處表示，玉山國家公園為配合防疫措施，針對園區高山山屋住宿部分再予以個別調整住宿床位，配合中央保持「社交距離注意事項」方向，採住一空一原則，拉大空間與間隔，努力降低傳播風險。

各地山屋每日核准床位均減半，若該日已超過調整後人數，則不再進行遞補，原已取得入園許可或已通知遞補的民眾權益不受影響，進入山屋應配戴口罩，入住時需依床位分配，不得任意變更位置，以利掌握情況，排雲山莊供餐將採分時段、分流方式用餐，保持適當社交距離。