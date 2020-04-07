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玉山啟動高山防疫！各山屋床位減半 排雲山莊可退費
配合高山防疫，玉山國家公園上午宣布重新調整園區山屋容納床位，不但最熱門的排雲山莊從原先的116床減至60床，包括圓峰、中央金礦、馬博、瓦拉米及拉庫音溪等16處山屋，收容量全部減半。
玉管處表示，玉山國家公園為配合防疫措施，針對園區高山山屋住宿部分再予以個別調整住宿床位，配合中央保持「社交距離注意事項」方向，採住一空一原則，拉大空間與間隔，努力降低傳播風險。
各地山屋每日核准床位均減半，若該日已超過調整後人數，則不再進行遞補，原已取得入園許可或已通知遞補的民眾權益不受影響，進入山屋應配戴口罩，入住時需依床位分配，不得任意變更位置，以利掌握情況，排雲山莊供餐將採分時段、分流方式用餐，保持適當社交距離。
玉管處指出，防疫期間，登山隊伍若自主取消入園，住宿排雲山莊者，可申請退還排雲山莊預繳使用規費外；進入園區採無紙化入園查核，請攀登玉山的隊伍人員務必攜帶身分證明文件正本至排雲登山服務中心辦理入園報到作業。
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