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腎結石手術失敗婦人不以為意 復發後竟腰痛血尿

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師羅敏誠表示，腎臟結石多半沒有症狀，結石一旦掉到輸尿管就會造成劇烈疼痛。記者陳斯穎／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師羅敏誠表示，腎臟結石多半沒有症狀，結石一旦掉到輸尿管就會造成劇烈疼痛。記者陳斯穎／攝影

60歲的吳姓婦人數年前因腎結石到醫院做兩次體外震波碎石，手術皆失敗，結石還是存在，但因沒有其他症狀，吳婦不以為意，沒想到今年結石復發變大，不只腰痛難忍還出現血尿，經醫師施以「迷你腎臟鏡碎石手術」，結石只剩不到0.6公分，後續再以沒有侵入性的體外震波碎石手術處理，目前結石已完全清空。

中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師羅敏誠表示，腎臟結石多半沒有症狀，結石一旦掉到輸尿管就會造成劇烈疼痛，若造成輸尿管阻塞就會產生腎臟積水，會有劇烈的腰痛、腹痛、血尿、噁心、嘔吐、冒冷汗等症狀，或導致泌尿感染，可能造成腎臟衰竭，甚至導致洗腎。

羅敏誠說，針對石頭較大顆、位於低位腎盞、震波效果差，或是軟式輸尿管鏡難以抵達的腎結石，可嘗試接受「迷你腎臟鏡碎石手術」。

不同於「兩階段」治療，放射科在術前一天或手術麻醉前，須先在病患身上放好導引管，隔天再由泌尿科醫師從導引管進入腎臟手術。「迷你腎臟鏡碎石手術」是採用一階段手術，先透過超音波定位進入腎臟找到腎結石位置，放置一個約半徑0.3公分的管鞘後，腎臟鏡進入把結石處理掉，比起傳統的標準腎臟鏡手術，傷口小且流血量不多，復元較快。

羅敏誠也建議病患養成良好的飲水及排尿習慣，大約每天喝2至3公升的水，若天氣熱、發燒、運動後更應增加水分攝取，增加尿量來稀釋尿中容易結晶的成分，搭配均衡的飲食及規律的運動，才能有效地預防結石復發，跟結石說掰掰。

手術 醫師 血尿

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