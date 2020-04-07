17年前染SARS失嗅覺 和平醫院護理師：已聞不到咖啡香

越來越多新冠肺炎（COVID-19）患者出現嗅覺、味覺異常的症狀，一名曾經歷過2003年SARS風暴的和平醫院護理師，當年也因「染煞」留下喪失嗅覺的後遺症，至今仍未恢復。如今她坦然面對「缺陷」，也依然堅守崗位。

根據《東森新聞》報導，任職於台北市聯合醫院和平院區急診室的護理師楊大音，17年前就在因SARS封院的和平醫院工作，當時她也遭受感染，雖然成功治癒，卻找不回嗅覺。當時她即使求醫，也因感染SARS沒有醫師敢幫她診療。

「人家喝咖啡是聞到咖啡香，我是享受它的甘醇。」愛喝咖啡的楊大音說，有一天她突然聞不到味道，甚至燒水燒到蓋子融化，她也聞不到焦味和塑膠味。一開始她以為是鼻塞，直到後來發現無法恢復，再也聞不出來自己喜愛的香水味，讓她感到相當沮喪。「我不接受，它也已經發生了。」如今已坦然的她說道。

楊大音沒有被SARS打倒，在病癒後重返工作崗位，繼續站在醫療前線，沒想到17年後又遇到感染規模更大、重擊全球的新冠肺炎。楊大音認為這次影響時間會更久，因為病毒充滿變異性，「好像會不斷自我更新」。

當年和平醫院封院共造成院內逾150人感染，包含57名員工，其中7名醫護人員殉職。

新冠肺炎疫情剛開始傳播時，國內醫療機構多以發燒及咳嗽等呼吸道症狀來判斷是否為疑似個案，由於近來味覺、嗅覺異常的患者增多，中央流行疫情指揮中心已在3月底將此納入通報定義。