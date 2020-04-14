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溫柔的革命 楊力州用紀錄片改變世界偏見

聯合新聞網 / 104BeAGiver掌聲

楊力州，紀錄片導演，《紅盒子》、《拔一條河》、《小小鼓手》、《水蜜桃阿嬤》、《社子島少年行》等片出自他手，早在2006年就以《奇蹟的夏天》拿下金馬獎最佳紀錄片，二十五年產出二十六部影像作品。

他說：「影片進了戲院，沒多久人們就忘了，社會問題不會因為你一部紀錄片就解決。很多時候，我會懷疑自己為什麼要做這件事？真的要嗎？如果要我為自己選一首主題曲，大概是《永遠不回頭》吧！我只能用這麼強大的信念鼓勵自己，有一天，在我嚥下最後一口氣的時候，我不會後悔。」

和楊力州聊過往，他用親和溫潤面對千斤重擔，二十六部影像作品不只反映二十六個社會問題，「再加一」，他自己的重度憂鬱。

紀錄至深 心繫八年

「我在過一個不正常的人生，八個月或一年高度密集地工作或生活在八八風災現場或失智症養老院。拍片不難，但我是一個說再見能力超爛的人！我總會在某個時刻覺得揪心，不知道他們現在過得怎麼樣？好不好？」

《奇蹟的夏天》紀錄原住民少年的足球夢，全片熱血激勵人心，拿下2006年金馬獎，但楊力州竟在八年後才獲得自己救贖。

「我記得好清楚，2006年9月21日，足球少年從花蓮搭遊覽車到台北參加首映會，我上遊覽車鼓勵他們『繼續踢足球』，下車後，我站在西門站六號出口，目送遊覽車離開，我超難過的！因為我剛剛騙了他們，我撒了一個好大的謊，我叫他們繼續踢足球，台灣根本沒有這樣的環境，根本沒有！可是我不知道我能用什麼方式肯定他們！」

午夜夢迴，楊力州情緒糾結。直到2014年世足賽會外賽，中華對越南在台中比賽，現場觀眾超過百分之九十是越南移工或新住民，楊力州也到現場，因為中華隊的十一位球員中，有四位國手是當時影片裡的足球少年。「比賽結果零比二輸給越南，但謝謝你們告訴我，我沒有輸，我沒有騙他們！」

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紀錄片

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