台北國際書展改採線上書展 展場變虛擬實境讀者逛到飽

新冠肺炎延燒，預計5月7日舉辦的台北國際書展因此取消。台北書展基金會董事長林訓民表示，文化部已撥款設專案規畫台北國際書展線上書展，邀請所有已報名本屆書展的出版社免費參加，上線時間跟原訂檔期一樣，但展覽時間將延長到明年實體書展舉辦前。

林訓民透露，為了留下紀錄、也讓出版社在疫情期間多一個曝光新書的平台，台北國際書展改採線上書展。所有參展費用由文化部負擔，出版社只要提供攤位設計圖、新書和作家與講者資料，後續步驟將由書展基金會統籌完成。

第28屆台北國際書展原定2月4日開幕，開展前5天才宣布延期，各出版社的展場設計已完成。林訓民表示，書展基金會將邀請出版社提供已完成的展場設計圖，以台灣成熟的數位科技，規劃將這些設計圖做成虛擬實境或3D圖，讓觀眾線上遊逛。

歷年台北國際書展皆舉辦數百場講座。林訓民表示，將從中挑選可行的講座進行線上直播，由出版社提供講者資料和聯絡方式，書展基金會邀請講者錄影線上直播，放上網供讀者瀏覽。出版社原定在台北國際書展曝光宣傳的新書，也可放上網站，宣傳之外也提供購書連結。

文訊雜誌之前與爾雅、洪範、九歌等純文學出版社合作打造文學展區，以木作的質樸氛圍為主軸，呈現純文學出版走過四十多年歲月的歷史感。文訊雜誌封德屏對此一展場設計可在網站展現覺得相當開心，她表示，大家花了許多心力設計，只差「施工」這最後一步。

封德屏表示，要出版社提供展場設計圖和書籍資料不難，但希望網站的呈現方式可以更豐富、有臨場感，不只是把設計圖上線而已。她也希望網站不只是介紹書籍，還能做好購書的連結，真正做到書展的銷售功能。