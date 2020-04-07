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不只全台首創外送夜市！寧夏夜市靠3神招變身小吃潮牌

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文／Lancelot

台灣的小吃世界聞名，尤其是越晚越熱鬧的夜市，是外國旅客認識台灣的重要指標。不過在新冠肺炎（COVID-19）爆發當下，民眾在外用餐，更加重視環境清潔。過去曾有新聞報導，有觀光客覺得台灣夜市環境很髒、地板潮濕，碗筷不乾淨，不敢坐下來用餐。為了打破這些過去的舊有印象，台北市的寧夏夜市求新求變，有了新風貌！

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在《網路溫度計-網路口碑全台夜市》排行榜中，寧夏夜市排名第二，近三個月有4719筆聲量。聲量高的原因，包括了導演李安、威爾史密斯來逛過，大胃王YouTuber丁丁以及密子君也曾在此拍片挑戰千歲宴。此外，寧夏夜市總會出現嶄新、創意的服務，常登上新聞版面，例如開始使用第三方支付以及跟外送平台合作，搶下「全球首個外送夜市」名號等。

寧夏夜市曾在2015年「臺北夜市之最」票選活動中，獲得「最好逛」、「最美味」、「最有魅力」、「最環保」及「最友善」5項冠軍殊榮，今年又再度進化求新求變，目標吸引更多外國觀光客有更佳的夜市體驗。

寧夏夜市變身潮牌三神招

◆坐下來吃飯沒問題

為了讓觀光客能夠無後顧之憂的坐下來大啖美食，寧夏夜市重新更換了餐桌椅，同時也在各攤位上加上了防水屋頂，讓遊客在下雨天也能安心。

▲▼寧夏夜市攤販硬體設備大升級。

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◆更乾淨、明亮、整齊

▲攤販招牌更新。

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此外，寧夏夜市也開始全面使用節能的LED燈具，部分攤商的招牌也重新設計更換過，看起來有一致性，更加整潔明亮。在環境衛生上，有新配置的垃圾桶，放置食材的地方也有附上遮架。　

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外國遊客點餐不用怕

▲外國背包客看英文就能點餐。

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每次國外旅客逛夜市最困擾的，就是看著菜單上的小吃名稱，卻不知道從何點起！現在寧夏夜市的攤商重新設計招牌，除了美觀，更加上了多國語言，有中文、英文和日語，一目了然料理內的食材，點餐更方便。

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除此之外，為了因應新冠肺炎（COVID-19）的疫情，寧夏夜市每月消毒4次，攤商更會每日清潔，讓大家享用美食不擔心。寧夏夜市追求創意和突破的腳步，小編已經跟不上啦！


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