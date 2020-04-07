影／玉山積雪達14.5公分 今白天起剩北、東有雨

受到東北季風增強及華南雲雨區雙重影響，玉山北峰從昨晚8時40分降雪至今早6時40分，積雪達14.5公分。中央氣象局說，預計今天在下機率很低，不過各地仍要留意降雨。

氣象預報員官欣平表示，今天主要以東北季風影響為主，華南雲雨區水氣帶通過比預期快，白天逐漸回到迎風面降雨型態，中南部山區、東半部跟北部有局部短暫雨，其他地區有機會多雲甚至多雲到晴。

官欣平說，今天到後天幾乎都是這種型態。周五、周六東北季風減弱，環境轉成偏東風，東半部跟北部山區留意局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴。

官欣平說，下周日到下周一又有下一波東北季風增強，北部、東北部再度轉涼，加上華南雲雨區影響，除了北部、東北部，中南部山區也有短暫陣雨，其他地區則雲量偏多。

氣溫方面，官欣平說，北台灣除了周五到周六低溫回升到18到19度，其他時間落在16到17度；中南部整周低溫18到20度，高溫27到29度，宜留意日夜溫差大；花東低溫19到20度，高溫22到26度。

另外官欣平提醒，周五到周六金馬地區和西半部要留意局部霧影響能見度。