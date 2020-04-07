「以訓代賑」易造成群聚感染？觀光局控管開班人數

交通部觀光局協助觀光業紓困，委託公協會辦產業轉型培訓，被人質疑在新冠肺炎疫情嚴峻時，有100、200上課反易造成群聚感染。觀光局今天表示，配合中央流行疫情指揮中心集會活動的防疫要求，已通知開辦單位每班人數控管在80人以下，也允許以視訊方式上課等，無外界所言有百人群聚上課之情事。

因應新冠肺炎對觀光相關產業營運的影響，觀光局協助觀光相關產業紓困、促進轉型升級，補助公協會辦理的產業轉型培訓，部分課程已陸續開課。觀光局表示，配合中央流行疫情指揮中心集會活動防疫要求，已即時通知開辦單位每班人數控管在80人以下，上課方式也允許以視訊方式培訓，而且要求上課的所有學員都必須戴口罩、提醒勤洗手，一切因疫情狀況隨時做調整，以防疫優先，做好每人防疫的自我管理。

觀光局表示，人才培訓計畫期望透過補助觀光公協會辦理各項培訓課程，並藉由進行跨區交流、標竿學習，促進產業人才轉型升級，同時補助參訓人員轉型培訓費，以協助觀光相關產業在疫情期間蓄積未來發展的能量。