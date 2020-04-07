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一張照片救了一條命 野生白腹鰹鳥重獲新生

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
民眾在基隆八斗子海豹岩附近，發現一隻翅膀受傷的白腹鰹鳥，暱稱牠為「妹妹頭」。圖／陳緯倩攝，台北市立動物園提供
民眾在基隆八斗子海豹岩附近，發現一隻翅膀受傷的白腹鰹鳥，暱稱牠為「妹妹頭」。圖／陳緯倩攝，台北市立動物園提供

台北市立動物園日前收治一隻受傷的白腹鰹鳥雌鳥，經獸醫師檢傷、照X光及抽血等理學檢查，除了傷翅骨折，還有貧血和血中總蛋白濃度偏低的現象，目前正在野生動物檢疫救傷中心治療中。

園方表示，因參與林務局野生動物救傷收容計畫，日前有民眾在基隆八斗子海豹岩附近，發現一隻翅膀受傷的白腹鰹鳥，由於當時已接近傍晚，也不知牠的習性，民眾便PO網詢問怎麼辦，獲臉書社團「台灣野生鳥類緊急救助平台」志工回應，並透過林務局野生動物救傷收容平台，隔天火速送往動物園治療。

這隻鳥長了一個「妹妹頭」的「髮型」，被園方暱稱為「妹妹頭」，園方表示，牠沒有外傷，不過右翅有骨折，目前都在復原中。血檢方面，除了貧血，又因受傷期間沒穩定進食，血中總蛋白濃度偏低，顯示營養不均衡，目前獸醫除了給予藥物治療，也在食物中添加營養成分，並把牠移動到較大的空間，讓牠能練習拍翅。

白腹鰹鳥是一種大型的海洋性鳥類，飛翔能力極強，看到獵物時立即俯衝入海，過去曾被歸類為迷鳥，後來經10多年調查發現，白腹鰹鳥其實全年可見，並在民國103年出版的台灣野鳥手繪圖鑑中，將白腹鰹鳥改為普遍海鳥。

白腹鰹鳥在台灣本島四周、北方三嶼（棉花嶼、花瓶嶼、彭佳嶼）海域、澎湖海域、蘭嶼、綠島皆可見，以北部及東北部海域較為常見。

白腹鰹鳥「妹妹頭」練習接魚吃。圖／台北市立動物園提供
白腹鰹鳥「妹妹頭」練習接魚吃。圖／台北市立動物園提供
受傷的白腹鰹鳥雌鳥，接受獸醫師檢傷、照X光及抽血等理學檢查。圖／台北市立動物園提供
受傷的白腹鰹鳥雌鳥，接受獸醫師檢傷、照X光及抽血等理學檢查。圖／台北市立動物園提供
白腹鰹鳥「妹妹頭」沒有外傷，獸醫透過X光看到右翅骨折的位置已經開始癒合。圖／台北市立動物園提供
白腹鰹鳥「妹妹頭」沒有外傷，獸醫透過X光看到右翅骨折的位置已經開始癒合。圖／台北市立動物園提供
救傷的雌性白腹鰹鳥獸醫師暱稱牠為「妹妹頭」。圖／台北市立動物園提供
救傷的雌性白腹鰹鳥獸醫師暱稱牠為「妹妹頭」。圖／台北市立動物園提供

獸醫師 動物園 骨折

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