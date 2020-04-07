水氣夠！玉山積雪已達14.5公分 排雲山莊床位降至60人

由於水氣充足，玉山凌晨再度降雪，不僅到6時40分積雪已達14.5公分，排雲山莊也在凌晨開始降雪，積雪1公分，玉山國家公園管理處指出，因應疫情發展，排雲山莊繼上月底，再度因應社交距離，即日起調整為60人，採一床位一空位方式住宿，

玉管處強調，新型冠狀病毒防疫期間，上月排雲山莊原本將容納床位降至100人為限，但隨著疫情需降低群聚風險，因應社交距離，宣布即日起調整為60人，採一床位一空位方式住宿，進入排雲山莊應配戴口罩，入住時需依床位分配，不得任意變更位置。

此外，除保持適當社交距離，排雲山莊供餐方式也將採分時段、分流方式用餐，降低傳播風險，要求住宿山友配合，請攀登玉山的隊伍人員務必攜帶身分證明文件正本，到排雲登山服務中心辦理線上刷卡報到作業，報到時將落實量測體溫，若有發燒症狀或接觸高風險等相關情況者，將謝絕入園，山莊管理員將於現場提供步道冰雪資訊及實施柔性勸導與建議。