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水氣夠！玉山積雪已達14.5公分 排雲山莊床位降至60人

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
玉山連續兩天下四月雪，積雪已達14.5公分，玉管處控管排雲山莊床位再降至60人。圖／玉管處提供
玉山連續兩天下四月雪，積雪已達14.5公分，玉管處控管排雲山莊床位再降至60人。圖／玉管處提供

由於水氣充足，玉山凌晨再度降雪，不僅到6時40分積雪已達14.5公分，排雲山莊也在凌晨開始降雪，積雪1公分，玉山國家公園管理處指出，因應疫情發展，排雲山莊繼上月底，再度因應社交距離，即日起調整為60人，採一床位一空位方式住宿，

玉管處強調，新型冠狀病毒防疫期間，上月排雲山莊原本將容納床位降至100人為限，但隨著疫情需降低群聚風險，因應社交距離，宣布即日起調整為60人，採一床位一空位方式住宿，進入排雲山莊應配戴口罩，入住時需依床位分配，不得任意變更位置。

此外，除保持適當社交距離，排雲山莊供餐方式也將採分時段、分流方式用餐，降低傳播風險，要求住宿山友配合，請攀登玉山的隊伍人員務必攜帶身分證明文件正本，到排雲登山服務中心辦理線上刷卡報到作業，報到時將落實量測體溫，若有發燒症狀或接觸高風險等相關情況者，將謝絕入園，山莊管理員將於現場提供步道冰雪資訊及實施柔性勸導與建議。

玉管處表示，中央氣象局通報，受到這波東北季風增加華南雲雨區東移雙重影響，玉山地區於4月6日早上7時10分開始降雪後，持續到今天清晨積雪已達14.5公分，因此呼籲近來已排定到訪玉山的山友，需格外注意步道於排雲山莊至主峰頂路段會積雪結冰導致步道溼滑狀況，欲攀登玉山山友請務必做好個人風險評估、保暖及備妥雪地裝備及技術應對步道結冰濕滑現象，切勿貿然登頂。

玉山連續兩天下四月雪，積雪已達14.5公分，玉管處控管排雲山莊床位再降至60人。圖／玉管處提供
玉山連續兩天下四月雪，積雪已達14.5公分，玉管處控管排雲山莊床位再降至60人。圖／玉管處提供
玉山連續兩天下四月雪，積雪已達14.5公分，玉管處控管排雲山莊床位再降至60人。圖／玉管處提供
玉山連續兩天下四月雪，積雪已達14.5公分，玉管處控管排雲山莊床位再降至60人。圖／玉管處提供

玉山國家公園 社交距離 山友

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