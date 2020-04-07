婦人擔心染疫不就醫 錯失黃金3小時救援時間右側全癱

台中市一名85歲老婦患有三高及心律不整，平時規律服藥也能自理生活，但上月上午菜園種菜時，起身感覺右腿麻，中午吃飯時右手無法拿筷，家人見狀起初並不在意，加上疫情籠罩不想進醫院，直到晚上症狀仍無改善，送急診後確診為缺血性腦中風，但因錯失黃金治療時間，現仍右側全癱，讓醫師大嘆「遺憾！」

亞洲大學附屬醫院神經內科醫師黃紫英說，老婦從當天早上10許右腿痠麻，到晚上近9時才就醫，錯過治療黃金3小時，不能使用血栓溶血劑、動脈取栓術等方式治療，僅能施以傳統中風照護及治療方式。現雖意識清楚，但右側全癱、言語表達困難，需以輪椅代步，並依賴鼻胃管餵食。

她說，中風可分為「缺血性腦中風」及「出血性腦中風」，前者是因血栓塞住血管，使血流無法通過，造成組織缺氧；後者是因腦部血管破裂，使血流溢出血管，造成局部組織壓迫及缺氧，兩者都會出現如肢體無力、感覺麻木、吞嚥困難、語言障礙等中樞神經學症狀；而其中又有高達7成的腦中風病人屬於缺血性腦中風。

黃紫英指出，缺血性腦中風患者在中風後3小時內，可以採取靜脈注射血栓溶解劑的方法，增加復原機會，或配合腦血管攝影，在6小時內啟動動脈取栓術，在動脈內放置支架進行取栓，來降低腦組織受損的範圍。

但這名老婦到院時為時已晚，故僅能使用傳統通血路藥物，如抗凝血劑、血小板抑制劑等藥物，防止血栓繼續生成擴大及預防二次中風，無法將已阻塞的血栓溶解並打通血管，而拯救腦組織免於缺血壞死的傷害。

黃紫英提醒，民眾應謹記辨識中風口訣「臉、手、說話、119」當自己或親人朋友出現臉部表情不對稱、嘴角歪斜、雙手平舉10秒出現單側手臂下垂、口齒不清及言語表達障礙，就應立即撥打119送往急診。防疫期間若發現家人出現中風症狀，更不能輕忽，才能把握搶救中風3小時的黃金治療時間，增加復原機會。