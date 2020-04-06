連假到11景點卻無法「順時中」在家上班 你可以這麼做

中央流行疫情指揮中心今宣布，連假期間到過人潮擁擠且接觸不特定人地點者，即起要求自主健康管理14天；指揮官陳時中表示「在家上班是最好的選擇」。勞動部表示，勞動部本就有「勞工在事業場所外工作時間指導原則」，可作為員工「在家上班」的法源依據；至於工作性質無法在家上班者，如何做好自主健康管理？勞動部表示，交由勞工和企業自行協調，勞動部不會強制規定。

指揮中心4日發出針對旅遊人潮爆量連發兩則國家級警報後，不少企業如富邦金控發信要求企業所有員工，若在清明連假去過11個熱門景點，必須居家辦公，以利防疫。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，「在家上班」本就是勞工勞動條件選項之一，勞動部已訂定法源和規定可依循。若是雇主主動要求員工不要進公司上班，又無法指派給員工在家進行的工作，雇主自然應該照常發給薪水。

但如果是員工為了防疫，自認不該進公司上班，其工作性質又屬無法在家上班者，該怎麼辦？黃維琛說，各行業情況都不同，交由企業和員工自行協調，勞動部不會強制規定。他舉例，員工若自覺有症狀，可請病假在家休息；若仍需進公司，可做好戴口罩、勤洗手、保持社交距離等自主健康管理措施。

勞動部日前已針對新冠肺炎防疫措施勞工如何請假及工資提出說明。當勞工並未感染肺炎但有接觸疑慮，經防疫單位要求進行自主健康管理者，勞工若自行居家休養（隔離）者，可請普通傷病假、事假或特別休假，或協議調整工作時間。若是雇主認為勞工已收到自主管理通知書，對其出勤有所疑慮，要求勞工不要出勤，仍應照給工資。