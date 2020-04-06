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吃維力炸醬麵底部戳4洞倒湯燙到手 網教1神方法

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到弟弟在吃維力炸醬麵時，為了順利把湯跟麵分開，突發奇想將紙碗底部「戳4個洞」。圖擷自爆廢公社公開版
一名網友PO文提到弟弟在吃維力炸醬麵時，為了順利把湯跟麵分開，突發奇想將紙碗底部「戳4個洞」。圖擷自爆廢公社公開版

泡麵是不少人的宵夜首選，「維力炸醬麵」更是台灣人絕對吃過的泡麵，就連外國人也被它「獨特的吃法」給吸引，其中若是想把熱湯與麵體分離，可能還需要一點小技巧。對此，日前就有一名網友在《 爆廢公社公開版 》中PO文提到，近日弟弟在吃維力炸醬麵時，為了順利把湯跟麵分開，竟然突發奇想將紙碗底部「戳4個洞」，沒想到這麼做不僅讓原PO燙到，甚至還可能讓醬汁從底部流出，於是原PO就好奇詢問網友「有沒有人也做過同樣的事情？」

原PO在文中提到，弟弟在吃維力炸醬麵前，為了把麵條和熱湯分開，結果就在底部戳了4個洞，沒想到一滴水都沒漏出來，所以原PO就只好拿筷子把「洞戳更大一點」，然而他拔筷子時還來不急閃，就被熱湯燙到手。最後原PO則疑惑的問弟弟「把醬拌進去後，不就從洞流出去了嗎？」，弟弟還回答「再填起來就好」。

PO文一出後，立刻掀起網友熱議，紛紛留言回應「真的很有實驗精神」、「弟弟真的很天才」、「我做過一樣的事情也被燙到」、「其實麵直接夾出來不就好了」、「買過濾網就可以啦，幹嘛那麼冒險」。

也有一些網友分享，不用工具直接順利將湯和麵分開的方法，「一般用上蓋的紙戳洞就可以了」、「其實在鋁箔紙上戳3個洞就好」、「我都是在封面上，開一個小洞90度就能瀝乾湯汁了」、「其實當初撕開上蓋時，別全撕開，悶好後從屁股那邊再撕開一個孔，流出湯就好」、「筷子靠一下擋住麵條就能倒了啊！又不需要全部倒掉，留一點湯才好拌醬」。

有網友畫出教學，用上蓋的紙戳洞再把麵傾一邊到出，就可以順利將麵和湯分離。圖擷自爆廢公社公開版
有網友畫出教學，用上蓋的紙戳洞再把麵傾一邊到出，就可以順利將麵和湯分離。圖擷自爆廢公社公開版

泡麵 爆廢公社

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