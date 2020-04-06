不怕肺炎病毒上身 醫師：這四項是關鍵

新冠肺炎疫情持續升溫，傳播力遠遠高於當年的SARS，且在無症狀時期也具有傳染力，其中重症或死亡者，通常為中高齡或有多重慢性病、共病症者，因此除了勤洗手是基本保護外，衛生福利部台北醫院復健科主任吳政哲提醒，可透過運動強化體適能，增進自身抵抗力與免疫力，其中身體組成（體脂率）、柔軟度、肌肉適能（肌力與肌耐力）、以及心肺耐力為體適能重要關鍵。

吳政哲指出，透過做伸展運動，可增進柔軟度並提高身體協調性、幫助身體放鬆、紓解壓力，如可做坐姿體前彎，針對背部及大腿作靜態的伸展運動，吳政哲也提醒，伸展的程度大約是略為緊繃、稍微不適，但又不會引起疼痛為原則，每個動作維持10至20秒，重複3至5回合為1次，每周至少3次。

另外，可以用啞鈴或槓鈴作為訓練肌力之工具，增進肌肉適能，從輕的重量做起。以訓練肱二頭肌為例，可從1磅開始，每個動作做10至15下，重複3回合，若做完後不會覺得肌肉疲憊，可以慢慢增加重量，每周至少兩次、最多兩天一次，注意施力時不要閉氣，以避免產生暈眩不適。

吳政哲表示，心肺耐力則為體適能最重要的指標，也是整體健康狀況最佳指標之一，指的是身體肺部吸入氧氣後，心臟血管循環系統攜帶氧氣與肌肉利用氧氣產生能量的綜合能力，可採行有氧運動訓練，前提是時間夠長，但強度不能太強，較可以維持。