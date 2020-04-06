環委、開發單位來自北中南 環評會議宣布全面停開兩周

清明連假各地觀光景點人潮聚集，外界擔憂成為防疫破口，環保署今天宣布，4月7日至4月17日環評會議因疫情延期，後續召開日期將另行通知。

環保署原本排定明天進行「桃園科技工業園區開發變更計畫第六次環境影響差異分析報告」專案小組第4次初審會議，周三還有眾所矚目的二林精機環評大會，今天突然宣布因疫情關係統統取消。

環保署綜計處長劉宗勇受訪表示，清明連假很多景點湧現人潮，社會大眾都很關切群聚狀況，而環評委員、開發單位都來自北中南各地方，評估後認為在疫情明朗前應暫時停止開會，等到未來再開會，讓環評委員、開發單位等與會人士都可以安心。

環保署3月24日爆出首例新冠肺炎確診員工，當時環境權保障基金會等許多環團呼籲即刻停止環評會議兩周，但當時環保署表示，該名確診員工工作內容不易接觸到人，且為免影響開發單位權益，決議照開環評。

劉宗勇解釋，上次狀況比較單純，這次則是因為清明連假情況較複雜，必須審慎評估，開發單位也都理解狀況，願意稍微緩一下。

環境權保障基金會研究員許博任說，肯定環保署作法，相較上次環保署員工確診，這次總算有風險管理概念，至少亡羊補牢，贊成先延期兩周，再根據疫情發展決定後續。