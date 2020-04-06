快訊

「核爆家園」森林大火：烏克蘭輻射超標的車諾比火場

擔心染上新冠肺炎！清明連假去過墾丁等景區10人求醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環委、開發單位來自北中南 環評會議宣布全面停開兩周

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
因疫情關係環評會議停開兩周。本報資料照片
因疫情關係環評會議停開兩周。本報資料照片

清明連假各地觀光景點人潮聚集，外界擔憂成為防疫破口，環保署今天宣布，4月7日至4月17日環評會議因疫情延期，後續召開日期將另行通知。

環保署原本排定明天進行「桃園科技工業園區開發變更計畫第六次環境影響差異分析報告」專案小組第4次初審會議，周三還有眾所矚目的二林精機環評大會，今天突然宣布因疫情關係統統取消。

環保署綜計處長劉宗勇受訪表示，清明連假很多景點湧現人潮，社會大眾都很關切群聚狀況，而環評委員、開發單位都來自北中南各地方，評估後認為在疫情明朗前應暫時停止開會，等到未來再開會，讓環評委員、開發單位等與會人士都可以安心。

環保署3月24日爆出首例新冠肺炎確診員工，當時環境權保障基金會等許多環團呼籲即刻停止環評會議兩周，但當時環保署表示，該名確診員工工作內容不易接觸到人，且為免影響開發單位權益，決議照開環評。

劉宗勇解釋，上次狀況比較單純，這次則是因為清明連假情況較複雜，必須審慎評估，開發單位也都理解狀況，願意稍微緩一下。

環境權保障基金會研究員許博任說，肯定環保署作法，相較上次環保署員工確診，這次總算有風險管理概念，至少亡羊補牢，贊成先延期兩周，再根據疫情發展決定後續。

環保署 環評 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

疫情衝擊！近兩周環評會議全面延期

11景點發布「國家級警報」 環保署急下令大消毒

彰濱事業廢棄物資收增量 五闖環評初審過關

桃機第三跑道闖過環評 1.6萬人面臨搬遷

相關新聞

環委、開發單位來自北中南 環評會議宣布全面停開兩周

清明連假各地觀光景點人潮聚集，外界擔憂成為防疫破口，環保署今天宣布，4月7日至4月17日環評會議因疫情延期，後續召開日期...

今年稻米生產可吃30個月 黃豆、玉米、小麥進口仍順暢

受到全球新冠肺炎疫情升溫影響，國際貿易供應鏈將逐漸斷鏈，為了糧食安全考量，不少國家，包括越南印度柬埔寨等國，都開始限制稻...

玉山下起4月雪不稀奇 原來是這個緣故

玉山北峰氣象站今天通報玉山地區7時10分開始降雪至9時15分，積雪約1公分，排雲山莊也在8時25分降下冰霰，氣溫在攝氏1...

趁新冠肺炎防疫備戰之際 秋行蟲偷偷在台東攻城掠地

趁著國內各單位忙著備戰防堵新冠肺炎疫情之際，秋行軍蟲偷偷在台東攻城掠地，去年在台東市北部的鹿野鄉等地發現蟲害，但日前在最...

春天睡不飽頭暈腦漲 原是「春困」上身

擔任業務的許先生最近常感睡不飽，活力和往常變差，一直覺得懶洋洋提不起精神，還一度在重要會議中恍神而遭到主管責罵，光田綜合醫院中醫部主任陳暐棣診治後指出，這是因為氣候轉變，大氣濕度增加，「春困」上身了。

清明連假最後一天60人未戴口罩被勸導 一人發燒沒上車

台灣高鐵清明節疏運期間實施全車對號座，昨天（5日）共載運17萬6千餘人次旅客，整體旅運狀況平順。高鐵公司統計，昨天共有6...

連假塞7.5小時嚇跑乘客 業者盼蘇花改開放路肩

今年清明連假花蓮湧入人潮，儘管觀光業者荷包賺飽，但客運仍苦哈哈。從台北開往花蓮的「北花線」客運連假前推出票價82至85折...

獨／基隆人27年的回憶！「全家福海鮮樓」 4月8日停業

又有老字號餐廳熄燈！創立於1993年，承辦許多新人婚宴活動、廠商春酒尾牙的基隆老字號餐廳「全家福海鮮樓（文化店）」宣佈，...

列車長勸離未戴口罩者遭動粗 台鐵產工盼路警隨車

台鐵4月起實施拒戴口罩予以拒載後，零星衝突不斷，昨天甚至有乘客遭勸離後怒罵並攻擊女列車長。消息一出就有列車長質疑台鐵未訂...

防疫期間居家育兒取代外出 童書躍登暢銷書類型冠軍

新冠肺炎肆虐，家長擔心群聚感染，減少帶孩子出門，童書需求增溫。博客來表示，童書登上博客來網路書店今年第一季暢銷書類型冠軍...

日本若宣布緊急狀態 我國花卉外銷業者憂雪上加霜

受到新冠肺炎疫情全球延燒的影響，空運運費用飆漲，農委會擬提高花卉外銷業者的空運補助，由原本的每公斤20元，再往上調高，詳...

金穗獎賽制惹議？9部必看學生新銳作品

前篇〈新銳電影灘頭堡金穗獎，為何已成死水一灘？〉一文，提到了金穗獎制度的積弊與陋習。然而，影展與電影獎終究是因為電影的存在而誕生，電影與影人才是主要該享受榮耀的對象。

熱門新聞

獨／扯！未戴口罩還對列車長襲胸 台鐵延誤近半小時

口罩寄給海外親人申請網址公布 兩個月可寄30片

獨／基隆人27年的回憶！「全家福海鮮樓」 4月8日停業

獨／業績下滑9成！49年「天廚菜館」4／16停業2個月

唐綺陽星座運勢週報：天蠍別一意孤行 白羊當心破財

油價連6降 網友質疑：物價不降不合理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。