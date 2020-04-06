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今年稻米生產可吃30個月 黃豆、玉米、小麥進口仍順暢

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲今天宣布農業擴大紓困方案。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲今天宣布農業擴大紓困方案。記者彭宣雅／攝影

受到全球新冠肺炎疫情升溫影響，國際貿易供應鏈將逐漸斷鏈，為了糧食安全考量，不少國家，包括越南印度柬埔寨等國，都開始限制稻米出口，這些措施都會造成糧食市場波動，農委會主委陳吉仲表示，國內的農產品、稻米，只要確保國內到年底供應無虞，就會考慮出口。

農委會今天宣布農業擴大紓困方案，額外加碼20億元特別預算用於農業紓困貸款，確保農企業、合作社場員工薪資達八成，由農委會補貼薪資四成；另有多元行銷方案，鼓勵外銷、補貼空運海運費用。

農委會農糧署副署長莊老達表示，以稻米來說，法定安全庫存三個月30萬公噸，現在公糧倉庫有90萬公噸，加上一期稻作將採收的有120萬公噸，光一期作與倉庫，可以讓國人吃21個月；若再加上2期作80萬公噸進來，光今年的稻米生產加上庫存量，足夠全國民眾可以吃上30個月，糧食安全無虞。

莊老達表示，也因此，現在提供2.5公噸庫存稻米做防疫用酒精，現階段國外有些國家糧食禁運，上周我國也標售公糧3萬公噸，提供給國際需求，另用平價方式提供米穀粉給磨粉業者，可以產製米食產品，生產米做的麵條與泡麵；至於小麥部分，麵粉公會有庫存、在途有六個月，若真的不足，我國仍有3萬公噸小麥種子，可以隨時投入生產，另外，也盤點了地瓜種苗，因應疫情需求，隨時可以配合轉作補貼規劃，生產國人所需要的糧食。

農委會另外盤點國內的糧食，確保國人供應無虞。根據國際黃小玉的價格趨勢，黃豆玉米呈現下跌，主要是因為原油下跌，美國拿去做酒精汽油使用大幅減少，擔心的不適價格下跌，是擔心人員管制造成貨運受阻；但人吃的小麥是上漲。

農委會主委陳吉仲表示，畜牧業所仰賴的飼料原料，黃豆玉米小麥，在本月加碼優先採購進來，後續價格會下跌，這其中的採購成本應該由政府負責，他說，糧食安全成本是有代價的，萬一全都不能進來，根據盤點，現在有、可掌握300萬公噸黃小玉庫存，若真無法進來，2期水稻田，就改種硬質玉米或小麥。

根據農委會畜牧處盤點，能掌握的飼料原料可到今年八月份；畜牧處長張經緯表示，現在目前在各飼料廠倉儲倉容量有42萬公噸，正在海上貨運中的有30萬公噸，有合約也訂好船期的有130萬公噸，數量所有的掌握後，也開始盤點倉容空間，閒置的空間預期也還有10多萬公噸，農委會本月開始會進行緊急採購已備不時之需；此外，也與美國穀物協會有默契，會優先供應我國需求。

他表示，目前黃小玉主要來源國是美國、巴西、阿根廷，其中阿根廷比較不穩定，會遇到碼頭罷工、暫停運作，台灣玉米黃豆採購，下半年主要採購對象是美國，目前採購仍是順暢的。

農委會 稻米

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