聽新聞
test
0:00 / 0:00
玉山下起4月雪不稀奇 原來是這個緣故
玉山北峰氣象站今天通報玉山地區7時10分開始降雪至9時15分，積雪約1公分，排雲山莊也在8時25分降下冰霰，氣溫在攝氏1度左右，玉管處副處長林文和表示，早上6點左右山友也在圓峰山屋及風口遇到降雪；不過地方人士指出，玉山下4月雪並不算少見，因為以往每年4月都會下雪3到4次。
中央氣象局表示，受到東北季風增加華南雲雨區東移雙重影響，昨天傍晚開始台灣附近水氣增加，中部以北及東北部轉為陣雨或雷雨，甚至不排除有局部降大雨勢，花東、南部也會有局部短暫陣雨或雷雨，一直影響到周二，若低溫和水氣配合，今明兩天玉山都還有機會局部降雪。
玉管處指出，玉山目前雖然下雪，但並未進行登山的雪季管制，僅對山友遊客的加強勸導服務，呼籲遊客最近登玉山時，要注意登山安全，小心步道的溼滑情形，同時注意自身保暖。
由於海拔每上升100公尺，氣溫會下降0.6度，因此全台最高的玉山氣溫一般會比地面氣溫降20度，加上玉山的水氣通常在春天比較旺，因此玉山雪季不是在冬天，而較常出現在春天，在進入梅雨季之前，今天清晨下起四月雪，並不稀奇。
根據中央氣象局的歷史紀錄，每年4月裡，玉山平均有4天會下雪外，氣象局甚至還查到，玉山曾經在民國63年，還下過七月雪。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言