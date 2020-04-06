玉山下起4月雪不稀奇 原來是這個緣故

玉山北峰氣象站今天通報玉山地區7時10分開始降雪至9時15分，積雪約1公分，排雲山莊也在8時25分降下冰霰，氣溫在攝氏1度左右，玉管處副處長林文和表示，早上6點左右山友也在圓峰山屋及風口遇到降雪；不過地方人士指出，玉山下4月雪並不算少見，因為以往每年4月都會下雪3到4次。

中央氣象局表示，受到東北季風增加華南雲雨區東移雙重影響，昨天傍晚開始台灣附近水氣增加，中部以北及東北部轉為陣雨或雷雨，甚至不排除有局部降大雨勢，花東、南部也會有局部短暫陣雨或雷雨，一直影響到周二，若低溫和水氣配合，今明兩天玉山都還有機會局部降雪。

玉管處指出，玉山目前雖然下雪，但並未進行登山的雪季管制，僅對山友遊客的加強勸導服務，呼籲遊客最近登玉山時，要注意登山安全，小心步道的溼滑情形，同時注意自身保暖。

由於海拔每上升100公尺，氣溫會下降0.6度，因此全台最高的玉山氣溫一般會比地面氣溫降20度，加上玉山的水氣通常在春天比較旺，因此玉山雪季不是在冬天，而較常出現在春天，在進入梅雨季之前，今天清晨下起四月雪，並不稀奇。