因應洽公實名制 高市聯醫這套程式助疫調「滴水不漏」

因應公部門實名制管控進出措施上路，高雄市聯合醫院加碼開發出一款程式，民眾洽公或就醫時刷健保卡過濾旅遊史的同時，只要加一按鍵就能留下個人姓名、身分證字號進行備檔，萬一發生確診個案必須疫調，即有跡可循，這套程式今起在高雄市立聯合醫院啟用。

國內各醫療院所因應防疫，凡到醫院就診的民眾，都需刷健保卡篩檢旅遊史並詢問接觸史才能放行，但高雄市聯合醫院今起實施的管制措施，民眾刷健保卡時可順道留下姓名、身分證字號等資料，以備疫調不時之需。

高雄市聯合醫院院長張宏泰表示，這套程序由醫院資訊室主任王思蒼利用清明連假開發完程，只要加一按鍵就能將資料建檔，讓疫調資訊更完備。王思蒼說，目前包括高雄市政府及桃園市政府等公家機關，都相繼採取洽公實名制，聯醫這套程式可註記就醫民眾身分資料，並了解他們何時到院，到過醫院那一個樓層，萬一發生確診個案須追蹤接觸史時，這些檔案就能馬上提供追查。

王思蒼是中山大學資訊管理系博士，曾在高雄榮民總醫院資訊室服務20多年，前年轉任高雄市聯合醫院資訊室主任，過去曾鑽研電子病歷研究計畫，也開發過醫事人員卡APP。他表示，因應實名制新開發的這套程式，如有需要，應可在雲端分享，供各機關使用。