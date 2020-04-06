趁新冠肺炎防疫備戰之際 秋行蟲偷偷在台東攻城掠地

趁著國內各單位忙著備戰防堵新冠肺炎疫情之際，秋行軍蟲偷偷在台東攻城掠地，去年在台東市北部的鹿野鄉等地發現蟲害，但日前在最南端的達仁鄉小米田，以及離島綠島的玉米也發現牠的蹤跡。農政單位呼籲農友如有發現應主動通報，及早因應防治蟲害。

農委會台東區農業改良場表示，今年主動進行小米作物巡檢，4月1日在太麻里鄉金崙、多良及達仁鄉土坂等地小米植株上發現秋行軍蟲幼蟲及卵塊，已通報農委會動植物防疫檢疫局，台東縣政府也會提供藥劑協助防治，早期防治效果佳，可確保作物收成。

台東農改場作物環境課課長蔡恕仁表示，禾木作物玉米、小米及水稻都是秋行軍蟲的食源，去年在台東市以北的鹿野、海端、池上、關山及台東最北端的長濱，日前在台東市以南的太麻里鄉金崙、多良，以及達仁鄉土坂等地小米及玉米植株上， 甚至綠島的玉米也發現秋行軍蟲幼蟲及卵塊。