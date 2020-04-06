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趁新冠肺炎防疫備戰之際 秋行蟲偷偷在台東攻城掠地

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東農改場人員日前主動在台東縣達仁鄉土坂村等地進行小米作物巡檢，發現秋行軍蟲蟲害。記者羅紹平／翻攝
台東農改場人員日前主動在台東縣達仁鄉土坂村等地進行小米作物巡檢，發現秋行軍蟲蟲害。記者羅紹平／翻攝

趁著國內各單位忙著備戰防堵新冠肺炎疫情之際，秋行軍蟲偷偷在台東攻城掠地，去年在台東市北部的鹿野鄉等地發現蟲害，但日前在最南端的達仁鄉小米田，以及離島綠島的玉米也發現牠的蹤跡。農政單位呼籲農友如有發現應主動通報，及早因應防治蟲害。

農委會台東區農業改良場表示，今年主動進行小米作物巡檢，4月1日在太麻里鄉金崙、多良及達仁鄉土坂等地小米植株上發現秋行軍蟲幼蟲及卵塊，已通報農委會動植物防疫檢疫局，台東縣政府也會提供藥劑協助防治，早期防治效果佳，可確保作物收成。

台東農改場作物環境課課長蔡恕仁表示，禾木作物玉米、小米及水稻都是秋行軍蟲的食源，去年在台東市以北的鹿野、海端、池上、關山及台東最北端的長濱，日前在台東市以南的太麻里鄉金崙、多良，以及達仁鄉土坂等地小米及玉米植株上， 甚至綠島的玉米也發現秋行軍蟲幼蟲及卵塊。

他指出，秋行軍蟲對小米的為害情形更甚玉米；呼籲種植小米的農友務必加強田間巡檢，如發現葉部大型孔洞，或穗部有幼蟲為害，應及時通報台東農改場（089）325110轉730或縣政府農務課（089）327904，及早防治；農委會動植物防疫檢疫局已公告秋行軍蟲緊急防治藥劑9種，可供選用。

台東農改場人員日前主動在台東縣達仁鄉土坂村等地進行小米作物巡檢，發現秋行軍蟲蟲害。記者羅紹平／翻攝
台東農改場人員日前主動在台東縣達仁鄉土坂村等地進行小米作物巡檢，發現秋行軍蟲蟲害。記者羅紹平／翻攝

台東 秋行軍蟲 農委會

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