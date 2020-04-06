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清明連假最後一天60人未戴口罩被勸導 一人發燒沒上車

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵清明節疏運期間實施全車對號座，昨天（5日）共載運17萬6千餘人次旅客，整體旅運狀況平順。高鐵公司統計，昨天共有60位旅客到站時未配戴口罩，有一人發燒未能搭乘。本報資料照片
台灣高鐵清明節疏運期間實施全車對號座，昨天（5日）共載運17萬6千餘人次旅客，整體旅運狀況平順。高鐵公司統計，昨天共有60位旅客到站時未配戴口罩，有一人發燒未能搭乘。本報資料照片

台灣高鐵清明節疏運期間實施全車對號座，昨天（5日）共載運17萬6千餘人次旅客，整體旅運狀況平順。高鐵公司統計，昨天共有60位旅客到站時未配戴口罩，有一人發燒未能搭乘。

高鐵公司說，未戴口罩的旅客約占整體旅客0.03%，經高鐵站務人員說明後，大都配合至車站便利商店購買口罩配戴，順利進站乘車。另有一位旅客因體溫超過37.5度，故依規定婉拒搭乘。

高鐵公司說，他們積極配合政府各項防疫措施，自昨天起全面暫停列車上之高鐵便當、推車飲、食品及自動販賣機等販售服務，並撤除椅背網袋內之「TLife」雜誌；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水，停止提供書報雜誌，以降低感染風險。自備餐食或商務車廂之旅客，請將餐點攜帶下車後再行食用。

高鐵 口罩

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