口罩寄給海外親人申請網址公布 兩個月可寄30片

新冠肺炎疫情蔓延，目前國內口罩每日產能可達1200 萬片，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，自4月9日起，開放民眾寄送口罩至海外，對象限制為寄件人的配偶或二親等內的親屬，最多可寄送30片。

陳時中說，口罩實名制第三波登記量為199萬人，付款成功約172萬人，另外也可將口罩寄往海外給親屬。

指揮中心物資組組長、經濟部次長王美花說，收件人每兩個月最多可收到30片；寄件人每兩個月最多也可寄送30片。民眾須先向經濟部國貿局專屬網站申請輸出許可證後，才可向郵局或快遞公司交寄貨品，申請如下：

1、 登入系統：4 月9 日9 時起寄件人可登入經濟部貿易局所設專屬網站（https://emaskep.trade.gov.tw）

2、 輸入資料：寄件人及收件人姓名、身分證字號、雙方親屬關係、寄件人手機號碼（接收許可證號碼）、口罩數量（30 片以內）及金額等資料。

3、 身分檢核：透過經濟部與內政部電腦系統，檢核寄件人與收件人為配偶或二親等內親屬，收件人居住國外，及雙方均有中華民國國籍。

4、 核發輸出許可證：身分檢核及數量無誤即核發許可證，並即時簡訊通知申請人。

另寄送流程可分為透過郵局寄送及透過快遞寄送。如透過郵局寄送需提供許可證號碼或身分證字號後，由郵局人員登入經濟部貿易局所設的專屬網站查證屬實後，列印許可標籤貼於郵件上寄送；透過快遞則由寄件人提供許可證號碼，交由快遞公司辦理簡易報關及寄送。