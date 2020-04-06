連假塞7.5小時嚇跑乘客 業者盼蘇花改開放路肩

今年清明連假花蓮湧入人潮，儘管觀光業者荷包賺飽，但客運仍苦哈哈。從台北開往花蓮的「北花線」客運連假前推出票價82至85折，首日有8成載客率，卻因為塞車7.5小時，嚇壞乘客退回程票，接下來只有2、3人搭乘。客運業者表示，希望蘇花改比照國五開放大客車走路肩，才能吸引民眾搭大眾交通工具。

首都及台北客運總經理李建文表示，可能遊客想到花蓮觀光，清明連假第一天每班車都有8成滿，台北到花蓮卻塞了7.5小時，光蘇澳平面路段就塞2個小時，比平常3小時車程多花了1倍多時間，導致乘客一到花蓮就是去退客運回程票。接下連假3天載客率跌到4成以下，平均每班車不超過10人搭乘，甚至有的班次只剩個位數，載客數真的很少。

李建文說，原本北花線有55輛，因為很少人搭乘，減少至20輛，晚上7點過後就不發車。其實北花線原本是輔助鐵路疏運，但現在疫情影響，鐵路有充分的運能，客運根本沒有乘車需求，時常空車開在山路中，未來客運會視情況再減班。

李建文表示，國道五號在尖峰時段會開放大客車行駛路肩，希望蘇花改能比照，在交通安全無虞的情況下，布設臨時大客車專用車道；平時可理解疫情關係，民眾少搭客運，若路線要維持，盼政府提供紓困方案。