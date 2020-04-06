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連假景區人爆多！林佳龍：訂房等總量管控是適當方向

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影

春假清明連假期間，由於11景區人潮過於擁擠，中央流行疫情指揮中心罕見發出細胞簡訊，提醒保持適當社交距離規範，至於五一勞動節連假是否比照或是取消，指揮中心則說還要視疫情變化做最後調整。

對此，交通部長林佳龍今天出席中華優質旅遊發展協會「旅行業產能再升級綜合能力培訓班」始業儀式，接受聯訪時表示，一切以防疫優先。他說，這次清明連假交通部一方面把鐵公路防疫措施做好，也看到效果，在旅遊景點上，觀光局主管的13個國家風景區、25個觀光遊樂區秩序良好，人潮比去年少了一半。

林佳龍說，以停車位來看，六大觀光遊樂區除了麗寶樂園停了三到四成，劍湖山兩到三成，其他都在一成以下利用率，人潮不多，也有落實社交距離，並戴上戴口罩。他說，出來走走、透透氣，不要去人擠人，選擇離峰時間跟地點，同樣有放鬆效果。反之特定地點一擁而上，會有風險。

林佳龍說，未來兩周是很重要觀察期，檢視有無落實防疫規定，做好公共衛生和必要清潔。國人自律的話，會讓未來放假還有機會出去走走，否則就有可能禁足。期待台灣人有公民水準，若沒辦法展現水準、自律只能用法令約束。不過他相信民眾還是可以做到防疫跟出來散心並重。

至於指揮中心提到，五一連假恐控管旅館數，引發業者反彈。對此林佳龍說，總量管控是適當的方向，例如特定風景區，可以透過對車量管控，讓進出人數可在總量之下。

林佳龍舉例，有些住宿訂房率非常高，怎麼避免產生群聚，有總量管控也好讓業者遵循。這次清明連假大部分旅宿業，住房率很低，只有少數集中在墾丁、花東、清境農場等住房率較高，如果管控訂房數，可以維持一定住房率，旅遊環境也比較好。

另外林佳龍說，旅遊業相關培訓，現在也將人數下修，同時允許視訊培訓，另外所有學員也都要戴口罩上課。

林佳龍 連假 社交距離

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