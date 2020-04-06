與2月說法不同？ 陳時中：口罩電鍋消毒實驗確認才公布
中央流行疫情指揮中心昨記者會上演有趣畫面，指揮官陳時中與食藥署長吳秀梅示範電鍋蒸口罩，證明可消毒後重複使用。
不過有媒體今上午在臨時記者會提問，指揮中心似乎對於口罩利用電鍋消毒後重複使用的態度轉變，陳時中表示，過去食藥署認為只有報告，沒有實證不夠嚴謹，這段期間經過驗證後，確定沒有問題才對外宣布。
指揮中心今年2月時認為，口罩用電鍋消毒重複利用，恐有破壞結構影響防護的疑慮，不過昨記者會對外表示，口罩可以利用電鍋消毒重複使用，也可達到同樣防護作用。因此媒體今提問，對口罩消毒的態度似乎不一樣了？
對此，陳時中今早在記者會中表示，讓口罩能夠增加使用次數是他們期待的事。但食藥署站在專業立場，認為要有實證才夠謹慎，因此，食藥署得到證實的報告、他們驗證過，才願意來說這是有效而且可行的。他認為食藥署的嚴謹態度是對的，因此也等他們驗證後才宣達。
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