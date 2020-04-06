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獨／基隆人27年的回憶！「全家福海鮮樓」 4月8日停業

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
全家福海鮮樓。圖／取自全家福海鮮樓粉絲頁
全家福海鮮樓。圖／取自全家福海鮮樓粉絲頁

又有老字號餐廳熄燈！創立於1993年，承辦許多新人婚宴活動、廠商春酒尾牙的基隆老字號餐廳「全家福海鮮樓（文化店）」宣佈，將於4月8日結束營業，結束27年的時光。

已經有27年歷史的全家福海鮮樓，鄰近基隆中山高中、經國管理暨健康學院等地，乃是許多基隆在地人用餐的熱門選擇。最初為了想作為新婚夫婦宴請場所、全家大小享受天倫之樂的地方，故取名「全家福」。店內主打物超所值的海鮮料理，供應有生魚片、鮮蝦粉絲煲、椒鹽元蹄等菜色。除了單點、合菜之外，亦有提供年菜外帶與婚宴桌席，共同見證過許多新人的人生大事與甜蜜時光。目前在google評論上有超過500則評論，平均3.9分。

全家福海鮮樓以文化店創立最早，另還有七堵等分店。而全家福海鮮樓（文化店）近日於官方臉書宣佈，將於4月8日結束營業，並且對顧客朋友、廠商、社團獻上感謝之意。隨著公告出爐，網友們也留言表示「這消息好突然、捨不得啊！」、「從小吃到大的啊」、「天啊…我的結婚宴在全家福請客」，顯示出基隆人們的不捨。

全家福海鮮樓以供應海鮮料理為主。圖／取自全家福海鮮樓粉絲頁
全家福海鮮樓以供應海鮮料理為主。圖／取自全家福海鮮樓粉絲頁
全家福海鮮樓近日宣佈，將於4月8日結束營業。圖／擷取自臉書
全家福海鮮樓近日宣佈，將於4月8日結束營業。圖／擷取自臉書

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