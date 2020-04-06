獨／基隆人27年的回憶！「全家福海鮮樓」 4月8日停業

又有老字號餐廳熄燈！創立於1993年，承辦許多新人婚宴活動、廠商春酒尾牙的基隆老字號餐廳「全家福海鮮樓（文化店）」宣佈，將於4月8日結束營業，結束27年的時光。

已經有27年歷史的全家福海鮮樓，鄰近基隆中山高中、經國管理暨健康學院等地，乃是許多基隆在地人用餐的熱門選擇。最初為了想作為新婚夫婦宴請場所、全家大小享受天倫之樂的地方，故取名「全家福」。店內主打物超所值的海鮮料理，供應有生魚片、鮮蝦粉絲煲、椒鹽元蹄等菜色。除了單點、合菜之外，亦有提供年菜外帶與婚宴桌席，共同見證過許多新人的人生大事與甜蜜時光。目前在google評論上有超過500則評論，平均3.9分。